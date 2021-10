Ribó fa una crida a les ciutats saludables a impulsar mesures legislatives i polítiques que potencien l’agricultura sostenible

Connect on Linked in

L’alcalde de València ha intervingut en l’acte de clausura del 7é Fòrum Global del Pacte de Milà, celebrat a Barcelona

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha participat este dijous en l’acte de clausura del 7é Fòrum Global del Pacte de Milà, on ha subratllat el compromís de la nostra ciutat amb “la gran transformació verda que està ja en marxa a tot el món”, i ha instat les “ciutats saludables” a impulsar conjuntament amb tota la societat “a l’adopció de mesures legislatives i polítiques que potencien l’agricultura sostenible i corregisquen les pràctiques comercials insolidàries i perilloses com les que estan inundant els mercats de productes amb deficient control sanitari en origen o amb pràctiques a vegades semiesclavistes”.

Ribó ha participat en la taula redona d’alcaldes i alcaldesses que ha posat punt final a les tres sessions d’assemblees, panells i debats, que s’han celebrat al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, CCIB. En el tancament del congrés han participat també la vicepresidenta del Govern, Teresa Ribera; el ministre de Consum, Alberto Garzón; l’alcalde de Milà i president del Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà, Giuseppe Sala; les alcaldesses de Barcelona, Ada Colau; Bogotà (Colòmbia), Claudia López; Glasgow (el Regne Unit), Susan Aitken; i Addis Abeba (Etiòpia), Adanech Abiebie. La taula redona ha estat moderada per la periodista estatunidenca fundadora de Food Tank: The Think tank For Food, Danielle Nieremberg.

Des de dimarts passat, el fòrum ha reunit nombrosos experts que han debatut sobre la millor manera de canviar els sistemes alimentaris per a afrontar l’emergència climàtica i sobre el paper de les ciutats en este escenari. Entre les personalitats que han pres part en la trobada, es troben Vandana Shiva, Mark Watts, Brend Loken, Jane Battersby, Francesco Branca, Michael Fakhry i Danielle Nieremberg.

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha defensat el paper de les ciutats, en cooperació amb la resta d’administracions i la societat en la millora de la vida de les persones, en l’àmbit de les quals l’alimentació té un rol molt destacat. Un rol, ha subratllat l’alcalde, que significa “salut i benestar; però també hui, en les nostres societats, significa medi ambient i sostenibilitat. I això vol dir no oblidar que les persones que passen fam augmenten cada any, i que l’obesitat s’està convertint en un problema de primera magnitud”. “I, de manera molt important –ha subratllat l’alcalde de València- significa ocupar-se del sector primari, especialment de l’agricultura: de l’entorn i de les circumstàncies amb les quals els aliments es generen, bé prop de nosaltres, bé quan es porten des de lluny”.

La gran transformació verda

L’alcalde ha assegurat que en l’actual context mundial “les ciutats no podem deixar d’involucrar-nos en els esforços de la gran transformació verda que està ja en marxa a tot el món”, una participació que s’ha de concretar “integrant no sols el nostre espai urbà, sinó també el medi rural que ens envolta, que ens abasteix i ens alimenta, que ha de ser, igual que ho són els barris, objecte prioritari del nostre quefer”.

En eixe sentit, s’ha referit a les polítiques que impulsa la ciutat de València que, ha afirmat, “ha de buscar, com totes les nostres ciutats, el reconeixement i el lideratge del seu entorn rural”. Un lideratge que s’ha d’aconseguir “convertint la ciutat en el primer i millor mercat per al seu àmbit rural, impulsant l’agricultura ecològica”. “Els productes de les nostres hortes, les nostres fruites o els llegums d’excel·lent qualitat, a més de pròximes han de tindre un millor acolliment a les nostres ciutats”, ha defensat Joan Ribó.

Abandonar la “mal entesa idea de modernitat artificial”

En la seua intervenció en el Fòrum Global del Pacte de Milà, l’alcalde de València ha assegurat que “estimar, protegir i fomentar l’agricultura de proximitat ens ajudarà a integrar de manera més natural les ciutats en el seu entorn. I ens permetrà treballar en dietes de tipus mediterrani que posen fre a la creixent pandèmia d’obesitat”. “Així mateix –ha afegit- aconseguirà reduir que la bretxa rural/urbà, i disminuirà l’empremta de carboni, fomentant una agricultura amb abonaments orgànics que servisca d’embornal del CO₂”.

L’alcalde ha conclòs la seua intervenció subratllant la urgència de “deixar arrere la mal entesa idea de modernitat uniformitzadora, artificial i desarraigadora, i avançar cap a una altra, més sostenible socialment i ambientalment que, alhora, siga integradora de les cultures de la nostra gent i dels nostres territoris, i que incorpore la perspectiva de gènere a tot el procés agroalimentari mundial”.