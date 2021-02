Ribó, fa una crida a les persones autònomes i xicotetes empreses perquè sol·liciten les ajudes per pal·liar les conseqüències de la pandèmia

El termini per demanar les prestacions del Pla Resistir està obert fins el 3 de març i la convocatòria d’ajudes municipals al comerç, fins el 5 de març

L’alcalde, Joan Ribó, ha fet una crida a les persones autònomes i xicotetes empreses perquè sol·liciten les ajudes per pal·liar les conseqüències de la pandèmia gestionades per l’Ajuntament. “Sabem que ho estan passant malament i per això estem fent un gran esforç per ajudar des del municipi a tots estos sectors, que ampliarem en un futur a altres”. Així s’ha pronunciat el primer edil en acabar la Junta de Govern Local, convocada amb caràcter extraordinari i urgent per aprovar la concessió de les primeres prestacions del Pla Resistir a 2.091 beneficiaris per import de vora 5,2 milions d’euros. En estos moments s’han presentat 5.207 formularis de preinscripció i 3.900 instàncies de sol·licitud a través de la Seu Electrònica. El termini està obert fins el 3 de març. Al Pla Resistir s’afigen les subvencions municipals per als establiments comercials de la ciutat, que compten amb un pressupost de més de 1.240.000 euros i el termini de les quals conclou el pròxim 5 de març.

La Junta de Govern Local convocada hui amb caràcter extraordinari i urgent ha aprovat este matí la concessió de les primeres ajudes del Pla Resistir a 2.091 persones autònomes i xicotetes empreses, fonamentalment del sector de l’hostaleria i turisme —un 83,5 %—, per import de vora 5,2 milions d’euros. L’alcalde ha ressaltat que el termini per demanar estes prestacions “encara està obert fins el pròxim 3 de març i ja hem començat a concedir estes ajudes”. “Ho hem fet amb el màxim de velocitat, perquè considerem que és molt important arribar en estos moments crítics a estes persones, que ara van a rebre les quantitats corresponents”. El tràmit comprén dos passos: una preinscripció i, després, la sol·licitud formal. A hores d’ara s’han presentat 5.207 formularis de preinscripció i 3.900 instàncies de sol·licitud per la Seu Electrònica. “Hem detectat que hi ha persones autònomes i empreses que han presentat la preinscripció, però no la inscripció definitiva”, ha manifestat Ribó, qui ha incidit que “és imprescindible fer eixe segon tràmit per completar la sol·licitud”, bé a través de la Seu Electrònica, bé a través del registre presencial a l’edifici municipal de Tabacalera. Per la seua part, la regidora de Desenvolupament Econòmic, Pilar Bernabé, s’ha felicitat perquè l’Ajuntament “ha tret la convocatòria, tramitat i pagat en un temps rècord”, que permetrà les primeres 2.091 persones beneficiàries rebre l’ajuda esta mateixa setmana.

Al Pla Resistir, en què participen l’Ajuntament, la Generalitat i la Diputació de València, s’afigen les ajudes municipals per als establiments comercials gestionats a la ciutat per persones autònomes, xicotetes empreses o microempreses. L’Ajuntament ha destinat 1.240.743,75 euros per concedir estes prestacions per sufragar despeses corrents, com les de lloguer, l’aigua o la llum, derivades del funcionament i millora dels negocis. El termini per demanar-les finalitza el pròxim 5 de març. “Fem una crida a tot el sector del comerç perquè puga sol·licitar-les”, ha remarcat el primer edil. Les dos iniciatives —Pla Resistir i ajudes municipals al comerç—, impulsades amb la finalitat de pal·liar l’impacte econòmic de la crisi del coronavirus, sumen més de 30 milions d’euros.