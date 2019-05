Ribó guanya les eleccions a València i podria conservar l’alcaldia amb els socialistes

Print This Post

VOX aconsegueix entrar per primera vegada en l’Ajuntament amb dos representants.

Compromís ha guanyat les eleccions a València.

Joan Ribó i el seu equip eixien a celebrar l’èxit aconseguit en les eleccions municipals de 2019. Amb un 27,44% dels vots, 106.395 en concret aconseguia 10 regidors.

Per altra banda, el Partit Popular aconseguia 8 regidors amb 84.328 vots. Seguit pel PSOE de Sandra Gómez amb 7 regidors i 74.597 vots, Ciudadanos amb 6 regidors i 68.283 vots i per últim VOX amb 2 regidors i 28.126 entra per primera vegada a l’Ajuntament de València.

Unides Podem no ha aconseguit cap regidor al quedar-se amb el 4,1% dels vots.

Els regidors de l’esquerra amb 17 enfront dels 16 de la dreta podran donar el govern a un pacte entre Compromís i el PSOE. Tot i que des del PP María José Català ha llançat una possible proposta per formar govern amb PSOE i Ciudadanos.

Pel que fa a la participació en aquestes eleccions a València ha sigut del 66%, sis punts per davall de les darreres eleccions municipals de 2015.