Ribó impulsa la nova estratègia turística, que passa per obrir València a noves realitats d’internacionalització

L’alcalde de València, Joan Ribó, participa en la Jornada d’Intercanvi Turístic d’Alt Nivell, amb l’alcalde de Changchún, Zhao Xian, organitzat per l’Institut Confuci de la Universitat de València

La nostra estratègia en el camp del turisme passa en l’actualitat per obrir la ciutat a noves realitats i camps en la nostra acció exterior i d’internacionalització. Després de les devastadors conseqüències que ens ha deixat la pandèmia, considerem arribat el moment de posar-nos a treballar sense demora per recuperar el temps perdut”. L’alcalde de València, Joan Ribó, ha exposat este matí les claus de l’estratègia turística de València, durant l’obertura de la Jornada d’Intercanvi Turístic d’Alt Nivell. Es tracta d’una trobada organitzada per l’Institut Confuci de la Universitat de València, en la qual ha intervingut també l’alcalde de la ciutat xinesa de Changchún, Zhao Xian.

La sessió, en la qual també participa el regidor de Turisme i Internacionalització, Emiliano García, es desenvolupa durant tota la jornada de hui dimecres en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València.

Ribó ha assenyalat les semblances de Changchun i València, “dos ciutats capdavanteres en les seues respectives zones d’influència geogràfica, que comparteixen objectius turístics que ens han permés donar-nos a conéixer fora de les nostres fronteres naturals”. De fet, ha afegit, “València és una ciutat oberta i multicultural que ha fet del turisme no sols una necessitat vital i econòmica sinó també una virtut per la qual obrir espais d’enteniment i de llibertat. I això no és fruit del breu termini. Hi ha molts anys de treball després d’esta incessant cerca sense final, en la millora del missatge turístic que volem enviar al món”, ha afirmat.

Una ciutat sempre en moviment

L’alcalde ha descrit l’evolució de València com a ciutat pol d’atracció turística en tots els àmbits: “noves infraestructures verdes, canvis en el teixit viari, maneres d’entendre la mobilitat que revolucionen el vist només uns pocs anys arrere… En definitiva, València es considera sempre, a si mateixa, una ciutat per fer i en moviment. I en això resideix, sens dubte, una de les seues principals fortaleses i atractius”, ha assenyalat.

Tant l’alcalde de València com l’alcalde de Changchun, han coincidit a assenyalar que els 9.000 quilòmetres de distància entre les dos ciutats no són una barrera en la cerca de nous mercats turístics. Tal com ha afirmat Joan Ribó, “podem, i sabem, preparar paquets i accions destinades a visitants amb peculiaritats lingüístiques, culturals i socials diferents a les que estem habituats a contemplar a Occident. Però el que podríem denominar com a ‘singularitat cultural xinesa’ no ha de ser un obstacle que ens impedisca evolucionar, i adaptar la nostra oferta, a una demanda turística cada vegada més especialitzada i concreta”, ha explicat. De fet, l’alcalde ha destacat l’aposta de València per les relacions amb la Xina: dels huit convenis d’agermanament internacional que estan vigents en l’actualitat, tres d’ells els són amb ciutats xineses (Guangzhou, en 2012; Chengdu, en 2017; i Xi’an, a finals de 2020).

Les potencialitats turístiques

La Jornada d’Intercanvi Turístic d’Alt Nivell és una iniciativa per a posar en contacte i descobrir les potencialitats turístiques de la Comunitat Valenciana i la província de Jilin, a la Xina, així com de les seues respectives capitals, les ciutats de València i de Changchun. A través del canal institucional de Zoom de l’Institut Confuci de la Universitat de València (ICUV), s’ha reunit els principals responsables institucionals de les dos instàncies: a València, la sessió es desenvolupa a l’Aula Magna de la Nau de la Universitat de València; i en Changchun, a la Sala de Conferències de la Universitat Normal del Nord-est (NENU).

Ha conduït l’obertura de la trobada el director de l’Institut Confucio, Vicente Andreu, després de la intervenció del qual han pres la paraula l’alcalde de València, Joan Ribó; l’alcalde de Changchun, Zhao Xian; el rector de la Universitat Normal del Nord-est, Liu Yichun; el secretari Autonòmic de Turisme de la Generalitat, Francesc Colomer; i la rectora de la Universitat de València, María Vicenta Mestre.

Posteriorment ha començat una sessió institucional, en la qual han intervingut el regidor de Turisme de l’Ajuntament de València, Emiliano García; la directora xinesa de l’Institut Confuci de la Universitat de València, Gao Hongbo; el director Oficina de Turisme, Ràdio i Televisió de Changchun, Xiao Qu; el president de la Cambra de Comerç de València, José Vicente Morata; el representant del Servici de Viatges de la Xina de la província de Jilin-CTS- Xina Tourism Services, Ming Ma.; i el vicerector d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València, Carles Padilla.

Seguidament es desenvolupa la sessió tècnica, amb la participació del cap del Servici de Promoció de Turisme Comunitat Valenciana, Juan Muñoz; el representant de Turisme de l’Ajuntament de Changchun, Yu Yang; juntament amb Máximo Caletrío, representant de la Fundació Visit València; Carol Wei, d’Hyatt Regency Changchun; José Luis Méndez, d’Agència de viatges Sanhe; Sandrine Salmon, de Trade and Corporate Account Manager. AirFrance-KLM; i Han Dongyu, vicerector de la Universitat Normal del Nord-est, que clausura la Jornada.