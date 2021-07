Ribó insta “a continuar exercint la nostra responsabilitat amb els sectors creatius vinculats a les Falles”

Connect on Linked in

L’alcalde ha assistit a l’obertura de l’Exposició del Ninot, situada enguany en La Base de la Marina de València

L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat del regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, i altres membres de l’equip de govern, ha participat en l’acte d’inauguració de l’Exposició del Ninot 2021, que enguany s’ha instal·lat en l’edifici La Base, en la Marina de València. L’acalde ha subratllat que en estos moments “es més important que mai continuar exercint la nostra responsabilitat col·lectiva i assumir els nostres compromisos amb tots els sectors creatius vinculats a la festa, amb el conjunt de la societat”. “Eixa responsabilitat –ha afirmat- és la que nos permetrà tornar a fer Falles, que han de ser una celebració de la festa, de la creació, de la cultura; però, sobretot, ara més que mai, una celebració de la vida compartida”.

Ribó ha recordat com, des de l’inici de la pandèmia de covid “tots els sectors vinculats a la festa han reaccionat amb responsabilitat, conscients de la greu situació, anteposant la salut i la seguretat”; però ha subratllat que, precisament l’absència dels festejos “ha posat de manifest quant necessitem les Falles i com d’importants són per a nosaltres, perquè el temps de festa és el que ens ajuda a fixar la nostra vida en el món que ens envolta, i amb les persones que ens envolten. És el temps en què compartim sentiments i reforcem vincles, en què construïm i celebrem comunitat. I també és el temps durant el qual les nostres calles són la plataforma on tants sectors culturals ens transmeten la riquesa i la singularitat de la seua expressió creativa”.

Reivindicar el treball dels artistes fallers

Exemple de tot això és esta Exposició del Ninot 2021, ha explicat Joan Ribó, “una mostra que, enguany de manera especial, ha de servir per a reivindicar el treball dels artistes fallers que dona sentit a la nostra festa més universal”. I així mateix, ha destacat “la capacitat d’adaptació i superació davant les adversitats que, al llarg d’estos mesos, ha demostrat el col·lectiu faller, una situació crítica que hem hagut d’aprendre a gestionar, tant des de les institucions com des de les comissions”.

L’obertura de l’exposició s’ha celebrat a les 19.00 hores, després que els ninots s’hagen anat rebent i hagen sigut instal·lats en La Base al llarg d’esta setmana. Els ninots en exposició han arribat procedents enguany, de manera excepcional, de les instal·lacions de Fira València, on han estat emmagatzemats des de març de 2020, després que es decretara la suspensió de les Falles amb motiu de la pandèmia de covid-19.

752 ninots

L’Exposició del Ninot 2021 obrirà les portes al públic de manera oficial demà dissabte, després de la seua inauguració esta vesprada, per tal que les persones visitants puguen gaudir del bon fer del col·lectiu d’artistes fallers, mostrat en un total 752 ninots: 376 grans i 376 infantils. L’exposició estarà oberta fins el 31 d’agost en el cas dels ninots infantils, i fins l’1 de setembre en el cas dels grans. Serà en eixe moment quan es procedirà, com és habitual, a la lectura del veredicte popular i a la proclamació dels ‘Ninots Indultats’ del 2021.

A més de la nova ubicació en la Marina de València (atés que el Museu dels Ciències, el seu emplaçament dels últims anys, està habilitat com a centre de vacunació), i del canvi de dates, una altra de les novetats de la mostra este 2021 és que la venda de les entrades es realitzarà a través d’internet, amb la finalitat d’evitar possibles esperes i facilitar l’organització.

L’horari de visites al públic serà de dilluns a dijous, de 10.00 a 20.00 hores, i de divendres a diumenge, de 10.00 a 21.00 hores. Els preus es mantindran respecte a l’última edició.