Ribó insta la Generalitat “perquè complisca amb celeritat el compromís d’assumir el deute de Fira València”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’alcalde de València, Joan Ribó ha participat en la reunió del Patronat de Fira València, que s’ha reunit per liquidar el compte de 2020 i aprovar els pressupostos del 2021 que s’equilibraran amb una subvenció d’almenys 5 milions d’euros compromesa per la Generalitat per fer front als efectes de la pandèmia.

La institució ha tancat eixe exercici amb un resultat negatiu de 3.075.117 euros, “motivat per la crisi provocada per la covid- 19, que s’ha traduït en menor activitat i caiguda d’ingressos”. En la mateixa trobada s’ha aprovat el pressupost d’enguany, que, també marcats pels efectes de la pandèmia, es plantejaven amb un resultat negatiu.

El conveni subscrit entre l’Ajuntament i la Generalitat, aprovat per la Junta de Govern Local el passat 26 de febrer, ha suposat que l’administració autonòmica té ara la concessió, mitjançant el sistema de mutació demanial, amb els mateixos drets i obligacions que, fins ara, tenia el Consistori.

Pel que fa al procés de reestructuració d’esta institució, l’alcalde ha recordat que els municipis, com ara València, van perdre l’any 2010-2011 la capacitat de tindre fires, una competència que va passar a la Generalitat i això exigia un canvi jurídic de l’estructura de la Fira.