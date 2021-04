Ribó: “La joventut és la veu del futur, però ha de ser escoltada també ara per a impulsar el canvi social”

Connect on Linked in

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha subratllat este matí la necessitat d’escoltar la veu de la joventut, “que és la veu del futur, però també del present, per a poder impulsar de manera col·lectiva un necessari canvi social”. Ribó ha participat hui en l’acte “Es busquen gegants”, organitzat per l’associació Jovesólides, que s’ha celebrat en l’Hemicicle Municipal, i que ha comptat amb la intervenció de la jove activista per l’educació universal, Marta Borrell. L’acte ha comptat amb la presència de la regidora de Joventut, Maite Ibáñez, i de la presidenta de l’associació Jovesólides, Lourdes Mirón.

Ribó ha destacat que iniciatives com esta “són les que fan col·lectivitat i són una mostra del compromís per a passar a l’acció i transformar el món, començant per la nostra ciutat, València”. La Trobada “Es Busquen Gegants” es planteja com un espai de reflexió compartit entre docents, alumnat, representants de l’administració pública i autoritats polítiques. Han pres part també en l’acte la regidora de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Pilar Bernabé; la regidora d’Igualtat d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTB, Lucía Beamud; la directora general del Canvi Climàtic de la Generalitat, Celsa Monrós; i la directora general de Participació Ciutadana de la Generalitat, María Jesús Pérez.

“És esperançador comprovar que molts joves, com vosaltres, se sumen a l’activisme contra el canvi climàtic, a l’activisme feminista, als moviments contra la intolerància i l’odi, als qui treballen per la igualtat i els drets humans”, ha subratllat l’alcalde, qui s’ha dirigit a les els joves presents en l’Hemicicl: “necessitem una societat amb joves que siguen protagonistes. Necessitem una joventut participativa, activa i crítica. Vos necessitem”.

Per part seua, la regidora de Joventut, Maite Ibáñez, ha destacat “l’impacte de la pandèmia de covid, que ha afectat la societat en el seu conjunt, a nivell sanitari, econòmic, polític, laboral, social i cultural, i especialment a les persones joves. Per a la Regidoria de Joventut és fonamental que la joventut participe en el disseny de la política que els afecta, i que siguen l’impuls en la vida política, social, econòmica i intercultural de la ciutat. La jornada de hui, on les veus dels joves són les protagonistes, actua com un element destacat per a diagnosticar millor les necessitats actuals, així com per a definir noves accions dins de la gestió municipal. I per això agraïm iniciatives com esta”.

També la presidenta de Jovesólides, Lourdes Mirón, ha defensat “el compromís de la joventut”, ha fet una crida a “vacunar-se amb la vacuna de la solidaritat, que amplia la mirada i permet veure les injustícies socials”. La sessió ha comptat amb la participació d’alumnat dels IES Penyagolosa (Castelló) i Francisco Figueras (Alacant).

“ACTUAR DES DE L’OPTIMISME”

Abans de les intervencions de l’alumnat, ha pres la paraula l’activista sevillana de 17 anys Marta Borrell, coneguda com “la Greta Thunberg espanyola” i protagonista del curtmetratge “Una llum en la foscor”, que narra la seua experiència a Moçambic quan tenia 14 anys i va viatjar per a conéixer la situació de l’educació en aquell país, mitjançant el contacte directe amb les i els estudiants i professors, per a detectar les seues manques i proposar solucions. Posteriorment, la jove va tindre ocasió d’exposar totes les conclusions en la seu de l’ONU a Nova York en el marc del Dia Internacional de l’Educació.

Marta Borrell ha afirmat que “tot el que siga necessari fer per a resoldre els problemes socials ha de partir de les xicotetes persones, de la nova generació que en pocs anys haurem de prendre les regnes del planeta. I cal començar ja ara”, ha afirmat. Borell ha instat les i els alumnes que han vingut hui a l’Ajuntament “a actuar amb optimisme i amb el convenciment que es pot ajudar”.

El programa ‘Es Busquen Gegants: un projecte per a fomentar l’activisme en la joventut valenciana’ és una iniciativa de Jovesólides amb el suport de la Conselleria de Participació, que es duu a terme en diferents centres educatius de la Comunitat Valenciana. L’objectiu és afavorir el protagonisme i la participació de la joventut valenciana en la cerca de solucions cap a societats més sostenibles, igualitàries i tolerants.