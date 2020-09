Ribó: “L’Ajuntament treballa contra la violència de gènere amb iniciatives concretes que es plasmen als pressupostos

Connect on Linked in

La Junta de Govern aprova este divendres el projecte arqueològic previ a la construcció del nou Espai Dones i Igualtat a la davallada de Sant Miquel

La Junta de Govern Local aprovarà este divendres la contractació dels tallers d’igualtat, gratuïts i oberts a totes les dones de la ciutat de València, que s’impartiran al 2021 a les aules de l’Espai Dones i Igualtat i la Unitat d’Igualtat del Marítim. La regidora d’Igualtat, Lucía Beamud, ha destacat que “s’incrementa el pressupost, el nombre de tallers i les hores en més d’un 50 %”, perquè “es passa de 20.000 a 48.000 euros, de 15 a 38 tallers i de 280 a 664 hores” respecte de la convocatòria anterior. L’òrgan col·legiat del govern executiu municipal també donarà llum verda a la intervenció arqueològica al solar de la davallada de Sant Miguel 2B, on s’alçarà el nou Espai Dones i Igualtat, per un import de 86.847,25 euros i un termini d’execució de cinc mesos.



L’òrgan col·legiat del govern executiu municipal acordarà el dia 11 la contractació de tallers, gratuïts i oberts a totes les dones de la ciutat de València, per al foment de l’autoestima i empoderament femení, l’atenció i prevenció de la violència de gènere i la sensibilització i conscienciació en la igualtat, per a l’any 2021. Els tallers s’impartiran a les aules de l’Espai Dones i Igualtat, la Unitat d’Igualtat del Marítim i altres espais que puga habilitar el servici d’Igualtat i Polítiques Inclusives. El contracte, d’un any prorrogable a quatre més, suposa “l’increment del pressupost, el nombre de tallers i les hores que s’impartixen en més d’un 50 %”. Així, “en l’anterior contracte parlàvem de 20.000 euros anuals i en este nou contracte parlem de 48.000 euros anuals; abans eren 15 tallers, ara són 38, i abans parlàvem de 280 hores, i ara de 664 hores”.



Per a Beamud, “este increment parla de com des de la Regidoria d’Igualtat i des d’este equip de govern apostem per les polítiques d’igualtat”. Els tallers s’organitzen en quatre lots: creixement personal; salut i autocora; empoderament a través de l’expressió artística, i història, cultura i moviment feminista i llenguatge no sexista. Depenent de les característiques del taller i l’aforament fixat per les autoritats sanitàries, el nombre de participants oscil·larà entre les 5 i les 25 persones.

NOU ESPAI DONES I IGUALTAT



La Junta de Govern Local també donarà llum verda este divendres al projecte d’intervenció arqueològica al solar de la davallada de Sant Miguel 2B, “una actuació prèvia i necessària per poder redactar el projecte de construcció del nou Espai Dones i Igualtat”, aprovat en els pressupostos participatius DecidimVLC 2019-2020. Beamud ha recordat que “les veïnes i veïns de València, mitjançant els seus vots, van decidir directament la construcció d’un nou espai d’atenció a les dones de la ciutat de València, on poder trobar informació, orientació i assessorament sobre els seus drets, formació per a l’ocupació i desenvolupament personal, així com informació sobre els servicis i recursos municipals”.



El solar on s’alçarà el futur Espai Dones i Igualtat es troba a l’àrea de vigilància arqueològica ‘Ciutat Vella’, “delimitada sobre la base de la presumpció que allí puguen existir restes arqueològiques o paleontològiques”, per la qual cosa “és condició sine qua non fer un projecte arqueològic i obres d’excavació”. Està previst que al mes de novembre es licite i adjudique la intervenció arqueològica, que compta amb un pressupost de 86.847,25 euros (IVA inclòs) i té un termini d’execució de cinc mesos. “És una oportunitat molt positiva”, ha declarat l’edil, ja que “si al final es troben elements interessants, sobretot aquells relacionats amb la séquia de Rovella i l’antic raval de la moreria, podrem conjugar dos coses molt boniques, el foment de la igualtat entre dones i hòmens i la preservació d’un interés patrimonial important per a la ciutadania”.

SUBVENCIONS A ENTITATS



Quant a la convocatòria de subvencions a associacions i entitats per a projectes que promoguen la igualtat entre dones i hòmens i de les persones del col·lectiu lèsbic, gai, transsexual, bisexual i intersexual, per a l’any 2020, la pròxima Junta de Govern resoldrà la seua adjudicació. En total, “s’han presentat 45 projectes, dels quals s’han exclòs set, perquè no corresponien als criteris tècnics, i al final s’han adjudicat a 28 projectes, per ordre de puntuació i fins a esgotar el pressupost que teníem”. Entre els projectes beneficiaris destaquen tallers d’empoderament i autoestima dirigits a dones víctimes de delictes contra la llibertat sexual, iniciatives de suport i recuperació a dones migrants en situació d’exclusió psicosocial, empoderament de dones amb discapacitat, promoció de relacions igualitàries entre la població jove, intervencions amb adolescents LGTBI o accions dirigides a donar visibilitat al col·lectiu LGBTBI en l’esport.



“De cara a 2021 volem incrementar el pressupost. Dels 100.000 euros actuals incrementarem 20.000 euros; en total comptarem per al 2021 amb 120.000 euros”, ha explicat Beamud. “Hi ha moltes entitats i associacions que cada vegada veuen la igualtat com un valor molt important en la nostra societat i cada vegada hi ha més projectes que es desenvolupen per fomentar la igualtat entre dones i hòmens i la igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere i volem que totes les entitats que es presenten a estes convocatòries puguen rebre la subvenció”.