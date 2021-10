Ribó planteja a la comissària europea de Fons FEDER que es destine un 15% dels recursos a les entitats locals

Connect on Linked in

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha plantejat a la comissària europea de Fons FEDER, Elisa Ferreira, la necessitat de que els Programes Operatius contemplen un muntant pròxim al 15% per a ser gestionat directament per les entitats locals. Ribó s’ha reunit este matí a l’Ajuntament amb la responsable europea dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER), acompanyat pel regidor d’Innovació i Gestió del Coneiximent, Carlos Galiana. En estos moments, l’Ajuntament de València té en marxa 43 projectes del programa EDUSI (finançats amb fons FEDER per valor de 30 milions d’euros, finançats al 50%) i 8 projectes FEDER-IDAE-PSEBC (per valor de 28,5 milions €, també finançats al 50%). S’han finalitzat 12 projectes FEDER (per valor de 6,6 M€ finançats al 50%).

La comissària Ferreira ha subratllat el reconeixement del que s’ha fet ací amb estos fons, la recuperació urbana que està havent-hi, i la relació molt més moderna i eficaç entre la vida urbana i els objectius climàtics.

Finalment, l’alcalde i la comissària europea han coincidit en la necessitat de disposar de regles més clares de gestió, que no patisquen canvis de criteri, i que tinguen en compte la grandària i organització de les entitats locals; així com que s’afavorisca un coneixement anticipat dels criteris de verificació de la despesa.