Ribó presenta als municipis del parc natural del Túria l’estudi per a renaturalitzar el nou llit del riu

Connect on Linked in

Ribó demanarà una reunió amb la ministra de Transició Ecològica per presentar-li este estudi juntament amb la reclamació de la dotació hídrica per a l’Albufera i la restauració ambiental de les platges del sud



El projecte “Llit nou, riu nou”, impulsat per l’Ajuntament de València amb l’objectiu de renaturalitzar el nou llit del Túria i de crear una nova infraestructura verda que harmonitze la funció de drenatge d’esta zona amb el seu ús públic i d’espai ecològic, serà presentat a la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera. Així ho ha anunciat l’alcalde de València, Joan Ribó, abans d’entrar a la reunió de representants públics dels pobles limítrofs amb el Túria que treballen mancomunadament per a dur a terme esta «idea verda i compartida, per connectar transversalment i longitudinalment els municipis riberencs».



L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat del vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha participat hui en la presentació d’este projecte, junt amb les autoritats municipals de Vilamarxant, Manises, Paterna, Pedralba, Quart de Poblet, Mislata, Riba-roja, i Xirivella. L’objecte d’esta trobada, tal com ha informat Joan Ribó, ha sigut «continuar amb el treball encetat l’any 2018 perquè el nou riu del Túria puga ser un espai per la ciutadania i per garantir que el corrent d’aigua circule fins a la mar amb espècies d’animals com peixos que ara es trobem amb este camí tallat».



«És un projecte supra-municipal que volem que arribe a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i al Ministeri per a la Transició Ecològica, per comptar amb recursos que permetran dur-lo a terme, i què este espai puga mantindre el seu ús i compatibilitzar amb altres usos possibles com s’ha fet, a Elx amb el Vinalopó, a Barcelona amb el riu Besòs, i a Lleida amb el Segre», ha explicat Joan Ribó, qui així mateix ha avançat que l’Ajuntament de València també plantejarà al govern central altres assumptes relacionats amb el medi ambient.



D’esta manera, l’alcalde ha anunciat que l’Ajuntament demanarà una reunió formal amb la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, per reclamar per a L’Albufera, «la dotació hídrica que precisa», i la restauració ambiental de les platges del sud



Pel que fa al projecte “Llit nou, riu nou”, que afectarà la zona sud de València, l’alcalde ha recordat que l’Ajuntament va encarregar un estudi de viabilitat a través de la regidoria de Devesa-Albufera i que segons este «la funció hidràulica del nou llit del Túria, que es va fer amb de canalitzar possibles avingudes d’aigua, després de l’experiència de 1957, serà la principal i es compatibilitzarà amb altres usos possibles». El document planteja tres eixos d’intervenció (hidràulic, ecològic i social) i un sistema de gestió. A més, l’espai complirà la missió de canal de trànsit de flora i fauna entre els dos parcs naturals (el del Túria i el de l’Albufera), i de recuperació del riu i la generació d’hàbitats al voltant del canal d’aigua.