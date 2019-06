Ribó, proposa a Sandra Gómez el Pacte de la Nau.

Print This Post

Continua la negativa per part de l’equip de Govern de Joan Ribó a la vicealcaldia de Sandra Gómez.



Joan Ribó, no cedix a la vicealcaldia de Sandra Gómez, i proposa reprendre el Pacte de la Nau 4 anys més.



També demana més predisposició al diàleg per part del PSOE



Aquest matí Joan Ribó actual alcalde de València, ha parlat de la problemàtica sorgida en l’organització de l’ajuntament des de la seua investidura el darrer 15 de Juny.



L’edil confirma les ganes de Compromís per avançar en l’estructura de València i lamenta la negativa per part del PSOE d’acceptar el model de Govern proposat per Joan Ribó

Davant aquesta situació de bloqueig polític, l’actual alcalde proposa alternatives per arribar a un bon acord, però també demana voluntat i predisposició al diàleg per part de l’equip socialista.



Ribó, parla del Botànic com un pacte exclusiu de Generalitat que res ha de veure en l’organització de l’ajuntament de la ciutat i proposa reprendre 4 anys més , el Pacte de la Nau, l’estructura duta a terme en la darrera legislatura i que des de la visió de Compromís, aporta grans beneficis a València, però sense vicealcaldes.

Ribó ha declarat que Compromís es dóna de termini per dur a terme l’organització total de l’ajuntament fins al final de Juliol, moment en què de manera definitiva s’ha de posar solució a tota la situacio.



Probablement estem davant d’una de les legislatures mes problemàtiques de tota la democràcia.