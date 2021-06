Ribó qualifica de “bona notícia” l’aprovació de fons estatals per a l’EMT sol·licitats per València

Connect on Linked in

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha qualificat hui de “bona notícia” l’aprovació d’un import de 18,21 milions d’euros corresponents als anomenats Fons Covid, que es destinaran a sufragar les pèrdues patides per l’Empresa Municipal de Transports, EMT, a conseqüència de les restriccions a la mobilitat imposades per la pandèmia. No obstant això, Ribó ha lamentat el retard amb el qual arriba esta ajuda, que suposa un 40% de la facturació de 2019.

“Per fi, quasi un any després que es va anunciar, este Fons Covid ha arribat a les empreses públiques. És una bona notícia per a l’EMT, encara que crec que ha arribat tard, la qual cosa ha obligat al fet que les empreses de transport de tot l’estat, com la nostra EMT, hagen hagut d’acudir al finançament, i demanat un crèdit per a pal·liar les pèrdues ocasionades per la pandèmia”, ha explicat l’alcalde. El Butlletí Oficial de l’Estat, BOE, recull hui l’aprovació d’una partida de 18,21 milions d’euros per a l’EMT de València, aprovada pel Consell de Ministres, la qual cosa suposa, tal com ha recordat Ribó, un 40% del que l’empresa va facturar l’any 2019.

L’alcalde ha assenyalat que este fons busca compensar part de les pèrdues de l’any passat, “però el Govern hauria d’estar ja pensant en alguna fórmula per a ajudar els ajuntaments a finançar la pèrdua d’ingressos que hem patit, sobretot en el primer quadrimestre, per les restriccions i les diferents onades de la pandèmia”, ha afegit el primer edil. “El transport urbà és una competència municipal, i a València hem fet molt els últims anys per tal de millorar-lo, ampliant línies, renovant la flota d’autobusos, contractant conductors… Per a tindre un bon servici, cal un bon finançament”.

UNA LLEI ESTATAL DE FINANÇAMENT DEL TRANSPORT URBÀ

En este sentit, i més enllà d’esta quantitat aprovada ara, l’alcalde ha reiterat “la necessitat que hi haja una Llei de finançament estatal del transport urbà, ja que els ajuntaments no podem fer front en solitari a este servici tan necessari”. Ribó ha recordat la iniciativa plantejada temps arrere al Senat per a impulsar una llei de finançament, que va passar el primer tràmit, i que està a l’espera del seu debat en el Congrés dels Diputats. “Necessitem una llei justa, amb paràmetres i mesuradors que permetrà avançar en la millora del transport públic i que, a més, permetrà fer front a situacions com les que ara hem patit”, ha conclòs l’alcalde de València en declaracions als mitjans de comunicació després de l’acte celebrat este matí a Las Naves.

Per la seua banda, el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha valorat que “esta aportació és important però insuficient ja que cobreix sols les pèrdues del 2020, tal i com reconeix el govern en el decret publicat. El govern de l’Estat ha d’ampliar les ajudes per les pèrdues ocasionades per la Covid també en este 2021, i al mateix temps aprovar amb celeritat la Llei de Finançament del Transport que s’està debatent en el Congrés, per fixar un marc estable i plurianual de finançament del transport públic”