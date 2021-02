Connect on Linked in

Ribó reitera el paper dels ajuntament en la gestió dels fons europeus, durant la inauguració del Centre de Ciberseguretat Tech

«La digitalització està cridada a exercir un paper fonamental en les transformacions estructurals que impulsa la Unió Europea per a donar resposta sòlida i duradora a la crisi que travessem. I així s’entén des dels Plans de Recuperació, Transformació i Resiliència vinculats als fons EU Next Generation, uns fons orientats a transformar els fonaments econòmics de la Unió prioritzant dos àmbits d’importància crucial: la sostenibilitat i la digitalització».

L’alcalde Joan Ribó ha visitat aquest matí el nou Centre de Ciberseguretat Tech, de Telefónica, on ha reclamat «el paper important dels ajuntaments en la distribució i gestió dels fons europeus, i en la definició dels criteris i els continguts dels projectes de reconstrucció, perquè som –ha subratllat- l’administració pública més pròxima a les persones».

Ribó ha reiterat la seua defensa del paper dels ajuntaments en la gestió dels fons europeus de recuperació, durant la visita al Centre de Ciberseguretat Tech de Telefónica, en la Marina de València. L’acte, presidit pel president de la Generalitat, Ximo Puig, ha comptat amb la participació del president de Telefónica España, Emilio Gayo.

«Portem anys treballant entre administracions i empreses per a posar en marxa aquest centre de referència en ciberseguretat i hui l’inaugurem», ha explicat l’alcalde de València, qui ha manifestat el seu desig que aquesta posada en servici «haguera sigut en altres circumstàncies». De fet, l’alcalde ha subratllat «el procés imparable de transformació digital, que s’ha vist especialment accelerat per la pandèmia de covid-19», i ha destacat «el compromís de l’Ajuntament de València, a través de la seua estratègia València Ciutat Intel·ligent, de millorar la vida de la ciutadania i aconseguir una València més innovadora, sostenible i socialment cohesionada».

VALÈNCIA, REFERENT EN CIBERSEGURETAT

El nou centre de Ciberseguretat de Telefónica Tech en La Marina de València està focalitzat en el desenvolupament de tecnologia, productes i servicis de ciberseguretat en IoT i GRC (Govern, Risc i Compliment). El seu objectiu és innovar i desenvolupar solucions i productes que permeten, tant a empreses com a administracions, avançar-se als reptes futurs. Per a això, més de 100 experts desenvolupen allí la seua labor especialitzada, amb la vocació de «convertir el centre i la ciutat en referent de divulgació, conscienciació i formació en ciberseguretat».

Tant l’Ajuntament com la Generalitat participen en el projecte que, tal com ha explicat el president de Telefónica España, Emilio Gayo, està obert a la col·laboració d’universitats i empreses privades. De fet, al costat del Centre de Ciberseguretat se situarà una àrea de crowdworking (espai d’acceleració, innovació i col·laboració, amb la finalitat de propiciar transformació de l’entorn a través de projectes basats en la cooperació de tercers), amb l’objectiu d’impulsar startups relacionades amb aquest sector i convertir-se en centre de coneixement i innovació participativa i col·laborativa.

Tal com ha destacat l’alcalde «la inauguració d’aquest centre de recerca i desenvolupament de tecnologia (R+D), dedicat a la ciberseguretat per a la internet de les coses i les ciutats intel·ligents, no solament serà de gran ajuda per al desenvolupament de la nostra estratègia de ciutat, garantint la seguretat i confiança dels nostres projectes, sinó que permetrà a empreses i universitats participar en el desenvolupament de solucions globals».

A més de les persones que treballen en el centre, hi ha un ampli equip global vinculat a les iniciatives en desenvolupament. Entre els recursos que ho formen, destaca la participació de Govertis, empresa d’origen valencià amb presència en tota Espanya i a Llatinoamèrica, que ha sigut recentment adquirida per Telefónica i que és la major empresa d’Advisory 100% especialitzada en GRC que unifica les perspectives legal i tècnica.

Ribó ha assenyalat el compromís municipal de «donar suport a iniciatives importants per a la ciutat, i que puguen obrir-se a la col·laboració publicoprivada per a maximitzar els impactes i avançar fermament en qüestions tan importants com la digitalització de les pimes, l’impuls al xicotet comerç que revitalitza els barris, o la millora dels servicis públics a la ciutadania a través de la modernització i digitalització de l’administració».