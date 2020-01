Ribo rep als i les guardonades amb els Premis Nacionals de Disseny, Innovació, Còmic i Il·lustració i destaca la seua “capacitat, imaginació i creativitat”

Connect on Linked in

«Pas a pas València s’està convertint cada vegada més en una Ciutat del Disseny, no només perquè ha sigut nomenada oficialment Capital Mundial del Disseny 2022, sinó perquè realment ho és per tot el talent que concentra i el treball que s’està fent», ha dit Joan Ribó, alcalde de València, amb motiu de la recepció a l’Ajuntament dels valencians i valencianes guardonades amb els últims Premis Nacionals de Disseny, Còmic i Il·lustració: Marisa Gallen i Vicent Pons, Premis Nacionals de Disseny i Innovació, un reconeixement que comparteixen amb el grup empresarial Porcelanosa.; Paco Giménez, Premi Nacional d’Il·lustració, i Cristina Durán, Laura Ballester i Miguel Ángel Giner, coautors de Dia 3 Metro, obra guardonada amb el Premi Nacional de Còmic.



«Vull ressaltar que és un treball en el qual l’Ajuntament col·labora i secunda, però la part fonamental són els dissenyadors i dissenyadores, les persones que amb tota la seua capacitat, la seua imaginació i la seua creativitat, saben fer coses noves, fonamentals per a la ciutat, la indústria i la societat», ha assegurat Joan Ribó en esta recepció en la qual han participat també la regidora Glòria Tello i el regidor Carlos Galiana, a més de Francisco, José i Antoni Pons, en representació de l’empresa premiada, Point, el director General de la Marina, Vicent Llores, i Xavier Calvo, director de la candidatura de “València, Capital Mundial del Disseny”, títol que ostentarà la ciutat en 2022.



L’alcalde ha recordat el camí recorregut per arribar a esta capitalitat del disseny i ha valorat el treball i la coordinació per part dels sectors implicats. En este sentit, s’ha mostrat satisfet per l’aportació que fa l’Ajuntament com “un humil contribuïdor que ajuda a la tasca dels professionals i les empreses”.



CONVERTIR L’ARTESANIA EN DISSENY



Vicent Pons, director de producció i disseny de l’empresa valenciana Point SL, dedicada a la fabricació de mobles, que ha aconseguit el Premi Nacional de Disseny, ha destacat que la seua «és una empresa centenària, i este Premi Nacional és el reconeixement a molts anys de treball per a convertir l’artesania en disseny i portar-la a les cases amb els nostres mobles de vímet i trenat, i ara també amb els de jardí. És un reconeixement a eixa llavor de convertir l’artesania en disseny»



Marisa Gallen ha assegurat que 2019 «ha sigut un any magnífic, com per a emmarcar-lo, perquè hem aconseguit que València siga triada per a ser Capital Mundial del Disseny en 2022, i d’altra banda este Premi és un reconeixement al meu treball, a la meua trajectòria de més de 30 anys i també a la meua labor associativa primer com a presidenta de l’Associació de Dissenyadors i ara com a presidenta de «València, capital mundial del disseny».



Paco Giménez, Premi Nacional d’Il·lustració ha valorat «molt especialment» un premi que «concedeix un jurat constituït per companys i companyes de tot l’Estat. Que es posen tots d’acord per a concedir-ho a una sola persona i que eixa persona siga jo, això significa moltíssim».



Finalment, Cristina Durán, coautora del còmic Dia 3 Metre junt a Laura Ballester i Miguel Ángel Giner Bou, ha assenyalat que «en el cas del Premi Nacional de Còmic és un guardó al llibre, encara que també es té en compte la trajectòria dels qui ho han fet. Són molts anys els que portem fent còmic». Ha considerat el premi de «especialment bonic, perquè significa que la història de l’Associació de Víctimes de l’Accident del Metro de València arribarà més lluny encara. Esperem que esta història es continue sentint en les seues pàgines i que siga un còmic reivindicatiu».