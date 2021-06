Ribó señala que qualsevol plantejament sobre el Port ha d’incloure un “estudi seriós sobre l’impacte laboral”

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha defensat este matí que qualsevol plantejament sobre l’ampliació del Port “ha de comptar sempre amb un informe molt seriós sobre l’ocupació i sobre els efectes sobre els llocs de treball”. Ribó s’ha reunit este dimarts amb representants de Comissions Obreres del Sector de la Mar, en el marc de les trobades que el primer edil està mantenint amb diferents entitats respecte a l’ampliació del Port de València.

Acompanyat pel vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, l’alcalde Joan Ribó ha explicat al final de la reunió amb CCOO del Sector de la Mar que, “igual que hem mostrat la nostra preocupació per les conseqüències ambientals i de mobilitat del projecte d’ampliació portuària, és necessari conéixer amb profunditat els efectes sobre l’ocupació, que afecta nombrosos sectors, estibadors transitaris, agents de càrrega i molts altres, que es veuran afectats i que viuen del seu treball en el Port”. “Demanem –ha afegit l’alcalde- que abans de qualsevol plantejament tinguem un estudi seriós sobre este tema”.

Ribó ha reiterat la seua preocupació per l’efecte que la prevista ampliació pot tindre sobre l’ocupació, i s’ha sumat als plantejaments dels representants dels treballadors portuaris. La representant de CCOO de la Mar, Pilar de Vera, ha subratllat el suport del col·lectiu al procés de modernització, “però des de la major cura al medi ambient i des de la protecció de la gent que treballa en el sector de la mar”. “És important dir que farem un acompanyament per als treballadors, tant en el tema de l’ampliació del port, com en la inapel·lable modernització i digitalització de les condicions de treball dels companys i companyes que treballa en el sector”, ha afirmat.

L’alcalde ha incidit en este aspecte, i ha reiterat que “la modernització que suposarà canvis en els plantejaments laborals, que han de ser negociats, partint d’una posició favorable en defensa d’uns llocs de treball de qualitat”.

La trobada d’este dimarts s’emmarca en la ronda de contactes que Joan Ribó està mantenint amb diferents sectors per a “conéixer totes les opinions al voltant d’un projecte tan complex”. El primer edil s’ha reunit amb experts, entitats veïnals i ecologistes, amb alcaldes i alcaldesses dels Pobles del Sud i de la Punta, amb la Confederació Empresarial Valenciana, amb la Direcció General de la Costa i la Mar del Ministeri de Transició Ecològica, i amb representants sindicals de CPS-Port de València i del sindicat d’estibadors. També ha mantingut trobades sobre este assumpte amb el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

Tal com ha reiterat l’alcalde, als problemes que el projecte d’ampliació presenta pel seu efecte sobre el deteriorament de les costes, l’increment de la mobilitat del trànsit de vehicles pesats (camions); la procedència dels materials per a fer la nova plataforma, les conseqüències paisatgístiques, s’afegix també l’afecció sobre els llocs de treball.