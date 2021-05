Ribó: “València ha destinat més de 19 milions d’euros a autònoms i xicotetes empreses amb el Pla Resistir”

Connect on Linked in

L’alcalde de València, Joan Ribó, s’ha reunit en l’Alcaldia amb la vicepresidenta tercera del govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz. La trobada ha servit per abordar els reptes en matèria d’ocupació, especialment com a conseqüència de la pandèmia pel coronavirus. L’alcalde ha explicat a la vicepresidenta Díaz com València ha destinat enguany més de 19 milions d’euros a microempreses i autònoms dins de les ajudes del Pla Resistir; un pla destinat als sectors més afectats de la pandèmia de la covid-19. Ribó ha destacat que “els ajuntaments no tenen competències en matèria laboral però des de València tenim clara la contribució que hem de fer per a generar ocupació i ajudar els sectors productius”. Per la seua banda, Yolanda Díaz ha assegurat que “en les noves polítiques d’ocupació que obrim des del Ministeri de Treball, els ajuntaments també seran actors principals”.

L’alcalde ha afirmat que “juntament amb la Generalitat i la Diputació de València estem concedint les ajudes del Pla Resistir i hem destinat ja més de 19 milions d’euros a treballadors de sectors tan diversos com la cultura, el taxi, el sector econòmic tradicional i ara el sector de les cerimònies i celebracions”. Ribó ha avançat que, en paral·lel, “el consistori ha presentat hui una nova modificació pressupostària que permetrà dedicar 4 milions d’euros a ajudar els comerços i 1’6 milions a crear llocs de treball”. L’alcalde s’ha referit, amb estes paraules, al programa EMCORP, un programa conjunt amb Labora que possibilitarà la pròxima incorporació a l’Ajuntament de 111 treballadors i treballadores desocupades majors de 30 anys i de diverses categories laborals.

Per la seua banda, la vicepresidenta tercera i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha agraït a l’alcalde la seua hospitalitat afirmant que “és un orgull que em reba un dels alcaldes que demostra que es pot governar de manera diferent i que, en moments d’incertesa i por, és una referencia de com fer bé les coses i de ser exemplar”.

La ministra, que ha signat en el llibre d’honor del consistori, ha destacat les xifres d’ocupació en la Comunitat Valenciana i ha afirmat que “en els moments culminants de la pandèmia hi ha hagut 369.000 valencians i valencianes acollits a un ERTO però, ara mateix, només queden poc més de 53.000 persones acollides a un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació i això vol dir que el 85’5% dels valencians s’han reincorporat ja als seus llocs de treball mantenint els seus drets laborals”. La vicepresidenta tercera ha reconegut que la Comunitat Valenciana és “una de les autonomies que més ha patit l’impacte d’esta enorme pandèmia per la vinculació del model productiu valencià al turisme i a la seua cadena de valor”.

Per últim, Yolanda Díaz ha afirmat també que “fa més de dos mesos que treballem intensament en la derogació de la reforma laboral però que, per tal que eixa negociació avance, cal treballar amb discreció” i ha lloat el “gran treball” que, al seu parer, està realitzant el govern valencià en matèria sanitària i econòmica.