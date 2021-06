Ribó: “València reivindica els drets, dignitat i justícia per a les persones trans en l’Orgull”

Connect on Linked in

L’alcalde participa en la manifestació de l’Orgull LGTBI i reclama una llei trans estatal que arreplegue el sentir de la llei valenciana, “a l’avantguarda europea en la preservació de la dignitat d’este col·lectiu”

La manifestació de l’Orgull ha tornat a prendre esta vesprada els carrers de València després de la parada de l’any passat a causa de la pandèmia per reivindicar la diversitat i els drets de les persones trans. L’alcalde, Joan Ribó, acompanyat de la regidora d’Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud, i altres membres de l’equip de govern, ha participat en el recorregut, en el qual s’ha difós la lectura del Manifest de l’Orgull LGTB+ 2021. En ell es trasllada al govern central la necessitat d’una llei trans estatal. L’Ajuntament de València ha donat suport a este document junt amb més de 60 entitats, partits polítics i sindicats. “Les persones trans tenen dret a expressar la seua pròpia identitat sense que se’ls qüestione, i per això cal una llei estatal trans que arreplegue el sentir de la llei valenciana, a l’avantguarda europea en la preservació de la dignitat d’este col·lectiu”, ha manifestat el primer edil. Hui s’ha penjat al balcó de l’Ajuntament una pancarta amb la bandera de l’arc de Sant Martí -emblema del col·lectiu de lesbianes, gais, trans i bisexuals-, i amb el lema de la campanya municipal pel Dia de l’Orgull, ‘València We Call it Orgull’. Esta nit, a l’igual que ahir, s’il·luminarà la façana del consistori i les fonts del Parc Central.

“Totes les persones mereixem viure en dignitat, i les persones trans conformen un dels col·lectius més vulnerables hui dia en la nostra societat. La transfòbia social, que nega fins i tot la seua identitat, així com els problemes d’accés al món laboral, són entrebancs front als quals, les institucions públiques hem de tindre un compromís ferm per combatre”. Així s’ha pronunciat l’alcalde durant la manifestació de l’Orgull, que enguany porta per lema ‘Els drets trans són drets humans’. El recorregut ha partit a les 20 hores del pont de l’Exposició i ha acabat al carrer de Xàtiva, a l’altura de l’estació del Nord. Tant a l’inici com al final del trajecte s’ha difós el Manifest de l’Orgull LGTB+ 2021. Joan Ribó ha recordat que el Ple va acordar dimecres passat, a proposta de l’equip de govern municipal, “denunciar públicament qualsevol manifestació de LGTBfòbia i posar en marxa mesures per eradicar esta discriminació”. A més, “com a mostra pública i visible del seu compromís amb els drets igualitaris i la inclusió de totes les persones”, s’ha penjat al balcó de l’Ajuntament una pancarta amb la bandera LGTB i la imatge de la campanya municipal pel Dia de l’Orgull, amb l’eslògan ‘València We Call it Orgull’, inspirat en una cançó de l’artista Rigoberta Bandini, per reivindicar la igualtat, la visibilitat, la diversitat, el respecte, la inclusió i els drets de les persones LGTBI.

Ribó ha destacat que el consistori continuarà amb el seu treball “per promoure el respecte a la diversitat” i “exigir una educació pública, laica, de qualitat i que atenga a la diversitat, com a requisit per crear un espai educatiu on imperen els valors democràtics i de tolerància, on s’incloga la defensa de la diversitat familiar i la lluita contra qualsevol tipus de discriminació que puguen patir les famílies LGTB, tant material com simbòlica”. L’alcalde ha expressat el rebuig contra les retallades socials, principalment les que afecten la prevenció i el tractament del VIH, i ha sol·licitat al govern de l’Estat “la despatologització de les identitats trans i intersexuals, sense que els drets sexuals i sanitaris d’estes persones es vegen perjudicats”, així com “l’aprovació de la llei integral LGTBI”. L’alcalde ha subratllat que “malgrat els avanços aconseguits durant els últims anys, queda molt camí per recórrer cap a la igualtat real”, i ha fet una crida per “superar la històrica invisibilitat d’este col·lectiu i combatre el discurs de l’odi”.

Per la seua part, la regidora d’Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud, ha remarcat “la importància de visibilitzar el col·lectiu LGTBI i acabar amb els estereotips que minven la qualitat de vida i els drets” de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexe, especialment “els problemes que patixen les persones trans, les quals registren un 80 % d’atur al sector laboral, un 77 % de rebuig en buscar pis, i el 10 % de dones trans dormen al carrer”. En eixe sentit, l’edil s’ha referit al projecte divulgatiu ‘QR contra la LGTBIfòbia’ que ha posat en marxa l’Ajuntament, en col·laboració amb Lambda i amb la participació del centre d’innovació Las Naves, a través del qual s’han inscrit una sèrie de codis QR en deu punts de la ciutat que redirigixen a un web amb tota la informació sobre la situació de les persones trans i les seues reivindicacions. Beamud ha ressenyat així mateix la realització de la primera diagnosi de la realitat de la població LGTBI a València, a partir de la qual es redactarà un pla per a la diversitat sexual i de gènere, i la primera convocatòria de subvencions a projectes que fomenten la igualtat de les persones LGTBI, aprovada recentment per la Junta de Govern Local, per import de 30.000 euros. La regidora ha conclòs que “València és una ciutat orgullosa de l’Orgull, una ciutat de drets, inclusiva, diversa, que no té por de res i on totes les persones tenen cabuda”.