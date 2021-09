Ribó visita la falla de Convent Jerusalem

Connect on Linked in

VALENCIA 2021-09-03 El Alcalde visita la falla de Convento Jerusalem

L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat del president de la Junta Central Fallera i regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha visitat este matí la falla de Convent Jerusalem- Matemàtic Marzal, doble guanyadora del primer premi de la secció especial tant en la falla gran com en la infantil. Durant la visita l’alcalde ha felicitat els membres d’esta comissió pels premis obtinguts, ha mostrat la seua satisfacció per “tornar a escoltar les bandes de música per la ciutat, després de tant de temps” i ha destacat el missatge de la falla guanyadora que representa “el respecte de les dues Espanyes, representades en dues persones majors, i la seua voluntat de col·laborar per damunt de les seues diferències polítiques”. Finalment Ribó ha fet crida a “entendre’s encara que uns siguem més d’esquerres i altres siguen més de dretes, perquè per damunt de tot està l’interés de tots els valencians i espanyols”.