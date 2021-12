Ricardo Fenollar serà el nou regidor d’Esports de Cullera

Print This Post

Terrades assumix Serveis Socials i Cerveró serà el nou responsable de la Policia Local

Ricardo Fenollar Vicente ha pres hui possessió com a nou regidor de l’Ajuntament de Cullera per les files del PSPV-PSOE després de l’eixida de la política per motius personals de Francesca Ortiz, qui va renunciar fa dues setmanes a les seues delegacions i a l’acta de regidora en la Corporació.

Fenollar, que ocupava el número 15 en la candidatura socialista en les passades eleccions, serà el nou regidor d’Esports, àrea que fins ara estava baix la direcció de l’edil Javier Cerveró.

Precisament, Cerveró passa a ser sèptim tinent d’alcalde i regidor de Policia Local, competències que fins ara estaven en mans de qui passa a ser sexta tinenta d’alcalde i nova regidora de Serveis Socials, María José Terrades. Cerveró manté Prado, Pesca, Agricultura, Protecció Civil i Falles.

Terrades assumix tota la superàrea de Serveis Socials que fins ara gestionava Ortiz que engloben Serveis Socials, Tercera Edat, Drogodependències i Centre de Discapacitats i manté Règim Interior.

L’ordre de les tinences d’alcaldia es modificia lleument per l’eixida d’Ortiz i passa a ser el següent: Sílvia Roca seguix de primera tinenta d’alcalde i Juan Vicente continua de segon, Salva Tortajada passa a ser el tercer, Débora Marí quarta, quint Bernat Escolà, sexta Terrades i sèptim Cerveró.

Els canvis els ha donats a conéixer l’alcalde durant el ple municipal en el qual Fenollar ha sigut rebut per les seues companyes i companys com a nou membre de la Corporació.