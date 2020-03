Riola i Fortaleny aproven el seu pla d’actuació municipal davant el risc d’inundacions elaborat per la Diputació

Print This Post

Els municipis de Riola i Fortaleny compten a partir d’ara amb un pla d’actuació municipal en cas de risc d’inundacions en el seu territori, després del vistiplau donat per la Generalitat Valenciana per a la seua aprovació definitiva. Mancant el tràmit d’exposició pública de tots dos projectes, aquests plans es remetran a Protecció Civil i podran estar plenament operatius.



Riola i Fortaleny se sumen així a Albalat de la Ribera, Benicull de Xúquer i Polinyà de Xúquer. Bonrepòs i Mirambell està pendent de l’aprovació definitiva per part de la Generalitat, mentre que Sollana i Benimuslem es troben actualment en fase de redacció.



La Diputació de València està, per tant, a un pas de completar l’elaboració dels huit primers plans d’actuació municipal que serviran a sengles municipis en la prevenció davant el risc d’inundacions. La col·laboració que la institució provincial ha prestat per iniciativa pròpia, mitjançant l’enviament de tècnics de l’àrea d’Assessorament Municipal, s’ha cenyit a aquelles localitats de menys de 5.000 habitants que estan catalogades com de màxim risc de patir episodis de gota freda i inundacions.