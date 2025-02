Rizol@n revoluciona la gestió de perruqueries i centres de bellesa amb una solució digital intuïtiva

En el sector de la bellesa i la imatge personal, l’eficiència i l’organització són claus per a oferir un servei de qualitat. Per això, GPS Informatics, amb seu a Avinguda de Vicent Andrés Estellés, 1, D, a Carlet, ofereix Rizol@n, una innovadora aplicació visual dissenyada específicament per a pantalles tàctils que facilita la gestió integral de perruqueries, salons d’estètica i centres de benestar.

Amb una interfície intuïtiva i adaptada a les necessitats dels professionals del sector, Rizol@n permet agilitzar processos clau com la gestió d’agendes, el control d’estoc, la facturació i la fidelització de clients. La seua funcionalitat TPV tàctil facilita les vendes, mentre que el seu sistema de planificació setmanal i diari per empleats assegura una òptima organització de les reserves i els temps de servei.

A més, el programari inclou un potent sistema de gestió de clients amb historials personalitzats, recordatoris d’aniversaris i seguiment de serveis i productes adquirits. També permet la creació de campanyes de descompte i promocions, així com el control d’empleats amb permisos d’usuari personalitzats.

Per als negocis que formen part d’un hotel, Rizol@n ofereix una integració directa amb HoteL@n, permetent càrrecs automàtics a les habitacions pels serveis prestats en el saló de bellesa o spa. A més, es pot connectar amb GesL@n ERP per a una gestió avançada del back office, i amb A3CON o A3ECO per a l’enllaç comptable amb les assessories.

Amb actualitzacions automàtiques i una implementació senzilla, Rizol@n es converteix en una eina essencial per a modernitzar i optimitzar la gestió dels negocis de bellesa, millorant la productivitat i l’experiència del client.