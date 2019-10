Rodríguez Mulero advoca per la ‘necessitat inajornable’ de concentrar parcel·les i oferta per a poder assegurar un futur viable a la citricultura

Connect on Linked in



El secretari autonòmic d’Agricultura destaca la importància d’apostar per la professionalització “perquè dels 130.000 titulars d’explotacions citrícoles a penes el 4% són agricultors a títol principal”.

Assegura que la llei d’estructures agràries és l’instrument adequat per a propiciar la creació d’unitats de cultiu que siguen rendibles

El secretari autonòmic d’Agricultura i Desenvolupament Rural, Francisco Rodríguez Mulero, ha defensat “la necessitat inajornable” que la citricultura valenciana afronte un canvi de model, basat fonamentalment en la concentració d’explotacions i d’oferta, amb l’objectiu de poder garantir-se així un futur viable en el context d’un mercat global cada vegada més exigent.

Rodríguez Mulero, que ha participat en una jornada sobre la situació i perspectives del sector citrícola organitzada per Agrofresh-Tecnidex, ha assegurat que la llei d’estructures agràries, ja aprovada i que es troba en fase de desarrallo legislatiu, “ha de convertir-se en un instrument al servei dels citricultores que propicie aqueix canvi necessari perquè contempla les mesures adequades per a dur-lo a terme”.

En aquest sentit, el Secretari Autonòmic d’Agricultura i Desenvolupament Rural, en efectuar una radiografia de la situació actual del sector ha indicat que dels 130.000 titulars d’explotacions citrícoles censats en la Comunitat Valenciana, a penes el 4% ho són a títol principal, és a dir, són professionals en el sentit estricte, la qual cosa suposa un inconvenient de cara a aconseguir unitats de cultiu viables.

La nova llei d’estructures agràries inclou una sèrie de fórmules per a estimular la creació d’aqueixes parcel·les de major grandària i per a concentrar i organitzar l’oferta d’acord amb una demanda que es caracteritza, precisament, per una elevada concentració.

“No es tracta que els titulars de les explotacions -ha explicdo Rodriguez Mulero- perden la propietat d’aquestes, no, ni molt menys, en absolut, sinó de posar la gestió de les parcel·les en mans professionals perquè puguen dirigir-les a partir de criteris empresarials. Cal realitzar una evolució col·lectiva i dur a terme una estratègia conjunta com a sector”.

A més, tal com ha assenyalat el secretari autonòmic d’Agricultura, aqueixa transformació estructural ha de veure’s acompanyada i reforçada al seu torn “tant per intenses campanyes de promoció destinades a augmentar el consum, com per un treball d’ordre polític en matèries tan importants com la cadena alimentària o els tractats comercials amb tercers països”.

En la jornada també han intervingut el president i el director general de Tecnidex, Manuel García Portillo i Jorge García, respectivament; el director d’operacions de la signatura Cañamás Germans, Quico Peiró Cañamás; el representant de Anecoop, Francisco Borrás i el director de la societat inversora Atitlan, Roberto Centeno.