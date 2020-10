Rosa Chirivella Rausell guardonada amb el Premi Foios Cultural 2020

Connect on Linked in

Se li ha atorgat, a títol pòstum, per la seua tasca com a divulgadora de la música tradicional valenciana

Com ve sent habitual en cada Setmana Cultural, en la vesprada del 8 d’Octubre Foios ha celebrat la gal·la d’entrega del Premi Foios Cultural a un referent del municipi en aquest aspecte. Com no podia ser diferent, la Casa de la Cultura ha estat testimoni de la celebració aquest acte, però en aquesta ocasió, en volta de realitzar-se a l’auditori, s’ha fet al Passeig de la Cultura.



En aquesta quarta edició, el Consell Municipal de Cultura havia decidit, per unanimitat, fer entrega del premi, a títol pòstum, a Rosa Chirivella i Rausell, considerada com una gran difusora i enamorada dels costums i tradicions populars del nostre territori, en especial de la música valenciana.



En l’acte van parlamentar l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, i el regidor de cultura, Juan José Civerà, ambdós posant en relleu la importància d’aquest premi per a posar de manifest cada any a una persona de Foios que tant ha fet per la cultura. I en especial, en aquesta ocasió, per la gran implicació que Rosa Chirivella ha tingut en el patrimoni cultural municipal i l’empremta tan important que ha deixat.



Els fills i la mare de Rosa Chirivella van ser els encarregats de recollir el premi en el seu nom, moment en què van aprofitar per a agrair a tots els presents la seua assistència i el bon record que tots han manifestat tindre sobre la guardonada.



Durant la gal·la es va projectar també un vídeo amb testimonis de companys de Rosa Chirivella, fotografies i clips d’ella durant la seua dilatada carrera artística.



Per a tancar la celebració del Premi Foios Cultural 2020, es va destapar la nova placa al Passeig de la Cultura amb el nom de Rosa Chirivella i Rausell, que queda immortalitzar junt amb els guanyadors de les anteriors edicions.