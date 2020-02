Rosa Ortí i Alfred Domínguez són homenatjats com a Filla Predilecta i Fill Adoptiu de Torrent

Connect on Linked in

El Antic Mercat va acollir l’emotiu acte com a mostra de reconeixement al seu lliurament, dedicació i trajectòria personal i professional

La societat torrentina es va donar cita el divendres a la vesprada en el Antic Mercat per a homenatjar a Rosa Ortí Mateu i Alfred Domínguez Ibáñez, Filla Predilecta i Fill Adoptiu de Torrent, respectivament. Dos merescuts reconeixements a dues persones que han dedicat el seu treball, esforç i lliurament per la ciutat i per tots aquells que ho han necessitat.

L’acte, conduït per la presentadora, Chus Lacort, es va iniciar amb un concert musical pel quartet de corda de la Unió Musical. Seguidament, va pujar a l’escenari Vicent Palacios, coordinador dels homenatges, en col·laboració amb el gabinet d’alcaldia de l’Ajuntament de Torrent i el departament de publicacions municipals. Amb unes sentides paraules, Palacios va destacar que aquests reconeixements que els dos protagonistes reben són els guardons més alts que pot atorgar el nostre consistori, uns merescuts premis a dues persones excel·lents i admirables i que participen en la vida torrentina activament.

Perquè el públic assistent poguera conéixer als homenatjats, es va emetre un vídeo de cadascun d’ells amb imatges que mostraven la seua trajectòria professional i personal.

Alfred Domínguez Ibáñez, Fill AdoptiuAlfred Domínguez Ibáñez sempre ha estat compromés amb el nostre poble i la nostra comarca des de la seua arribada a Torrent fa 40 anys, participant de manera activa en l’activitat social i cultural. Educador de professió, ha impartit l’ensenyament en l’institut Tirant lo Blanch o en la seua Universitat de Majors i, a més, va ser regidor de Cultura de l’Ajuntament de Torrent durant dues legislatures.



Vicent Palacios ho va descriure “com un home savi, un ciutadà compromés i que participa activament en la societat civil i que contribueix en la felicitat dels altres. Agraït i generós mai diu que no a cap de les nombroses col·laboracions que li demanen. Promotor de l’amistat cívica, la qual considera imprescindible per a la qual la vida pública funcione bé”.

El Fill Adoptiu ha participat en el Fòrum d’Opinió de Torrent, en el Consell de Cultura, com a voluntariat del valencià, com a col·laborador de l’Associació de Dones de la Comarca de l’Horta Sud, o com a professor de classes d’alfabetització, entre altres. També destacar la seua labor en la Fundació Horta Sud, on ha promogut el moviment associatiu com a motor de la nostra comarca, contribuint a una societat més justa i compromesa.

En la seua ponència, un emocionat Alfred Domínguez va agrair a tots els torrentinos i torrentinas, als quals viuen i treballen a la ciutat, destacant “la generositat d’un poble que m’ha acceptat. Diu el meu DNI que vaig nàixer a Quart de Poblet i vaig viure ací fins a l’edat de 8 anys, per a traslladar-me després a València i més tard a Torrent. No obstant això, si em pregunten d’on sóc, jo dic que de Torrent, he intentant formar part del seu dia a dia, de la seua vida educativa, educativa, social, cultural o esportiva”.

“Sempre ha recolzat qualsevol causa justa en la qual se li ha requerit, sempre ha tractat de solucionar els problemes de les persones si era a les seues mans, i sempre ha continuat fomentant la cultura i la participació ciutadana al nostre poble”, va assenyalar l’alcalde Jesús Ros durant el Ple.

Rosa Ortí Mateu, Filla Predilecta

Rosa Ortí Mateu, va nàixer a Torrent i des de ben xicoteta ha dedicat la seua vida a educar i ensenyar, sempre escoltant les necessitats dels pobles. Tot això com a religiosa des de la seua congregació, també col·laborant amb unes altres o participant amb la societat civil per a portar avant iniciatives solidàries. És llicenciada en Magisteri i Teologia i Doctora en filosofia i pedagogia, però, sobretot, “és una dona personifica l’altruisme, l’amor, la bondat i l’esperança que la identifica. Des de xicoteta va aprendre a resar a la seua casa, a parlar 6 llengües, va escriure quatre llibres i ha traduït altres cinc. Destaca el seu voluntariat social donant menjar als pobres, ajudant en hospitals, visitant presons i camps de refugiats i la seua trajectòria com a missionera a Amèrica i Àsia”, va argumentar Palacios.



La Filla Predilecta és una torrentina excepcional que, amb la seua procedir, contribueix de manera significativa a donar prestigi al nom i la imatge de Torrent, allà on la seua acció i els seus escrits arriben. En aquest sentit, l’alcalde va descriure a Rosa com “una dona compromesa amb totes les persones desprotegides, i que lluita en contra de la injustícia”.



Amb les seues significatives paraules, Rosa va accentuar l’agraïment per rebre aquest homenatge d’un poble “del qual hem de sentir-nos orgullosos, que ha sabut créixer, quan jo era xicoteta érem prop de 14.000 habitants i hui som més de 80.000. Això diu de Torrent que som una ciutat acollidora, als nostres carrers recorren persones d’un centenar de països, i tots són ben rebuts i treballem per a aconseguir que puguen tindre una vida digna. Això suposa un repto: aconseguir la integració social i intercultural. Si fins hui la nostra ciutat ha sigut un model, és perquè està basat en el respecte i el diàleg”.



El punt final d’aquesta vetlada tan important i significativa ho va posar l’alcalde Jesús Ros, que va posar l’accent en el respecte, l’afecte i admiració que sent per tots dos homenatjats. “Gràcies als dos per portar el nom de Torrent i situar a la nostra ciutat on es mereix. Perquè amb la vostra obstinació, perseverança i dedicació heu fet de la societat un lloc més digne, i ens heu donat una lliçó a tota la ciutadania”.