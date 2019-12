Rosa Serrano signa en el llibre d’honor de l’Ajuntament de Paiporta i presenta el seu nou llibre

Print This Post

L’escriptora, editora i educadora Rosa Serrano ha signat aquest dijous en el llibre d’honor de l’Ajuntament de Paiporta, com a mostra de reconeixement del poble cap a una de les seues figures més destacades. Convidada per l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, i la resta de l’equip de govern, Serrano ha presentat també les seues memòries, titulades ‘Les petjades del temps’, en un acte celebrat a la Biblioteca Pública Maria Moliner.



“Rosa Serrano és un orgull per a tot el poble de Paiporta, i la seua trajectòria és la d’una dona lluitadora i compromesa, precursora de la cultura, la llengua i l’ensenyament en valors, per això hem volgut oferir-li un reconeixement”, ha explicat l’alcaldessa, Isabel Martín, qui també ha felicitat l’escriptora i editora per la recent Alta Distinció de la Generalitat, que se li va entregar el passat 9 d’Octubre.



“Totes les valencianes i valencians tenim molt a agrair a persones com Rosa Serrano, per la seua valentia i la seua entrega a la promoció de la cultura”, ha conclòs l’alcaldessa. L’escriptora, per la seua banda, s’ha mostrat també agraïda pel reconeixement, especial, al vindre de les institucions del seu poble de naixement.



En la presentació de ‘Petjades del temps’, Rosa Serrano ha estat acompanyada per la regidora de Cultura, Maribel Albalat, i l’editora de Balandra Edicions, Àfrica Ramírez, així com per altres membres de l’equip de govern.



“Rosa Serrano ha estat una dona pionera en moltes facetes del món de la cultura i l’educació (mestra, escriptora, editora…). Mereix tot el nostre reconeixement per la seua trajectòria i per haver dut el nom de Paipota per tot el món”, ha expressat la vicealcaldessa, Maribel Albalat.