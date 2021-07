Rosalía Guerrero Jordán i Carolina Zorrilla Torres guanyen els premis “Beatriu Civera” de relats breus

Connect on Linked in

Rosalía Guerrero Jordán, amb el relat “Quiero ser como tú” i Carolina Zorrilla Torres amb el text “El secret del metge” han guanyat les dos modalitats dels premis “Beatriu Civera” de relats breus. Enguany, el guardó s’ha desdoblat en dos categories, una per a participants de 18 a 30 anys i una segona modalitat per a majors de 31 anys.

La regidora d’Igualtat, Lucía Beamud, ha explicat que “este certamen premia textos que mostren la superació d’estereotips assignats a les dones i el seu empoderament, la visibilització de figures femenines, la presència de dones en àmbits masculinitzats i els obstacles que les dones superen en la seua vida personal i professional”

De fet, per això, segons Beamud, “el guardó porta el nom de Beatriu Civera, una dona escriptora, moltes vegades amagada i que volem recuperar d’alguna manera. Enguany hem volgut donar veu a la gent jove amb la convocatòria de dos modalitats. D’alguna manera, les experiències en la nostra trajectòria vital estan marcades per la nostra edat i, per això, les veus dels nostres joves són molt importants per a este Ajuntament i donem cabuda als seus relats”.

Enguany s’han presentat 41 relats, dels quals 13 pertanyen a la modalitat de joves entre 18 i 30 anys mentre que la resta són de majors de 31 anys. 10 dels textos presentats han estat redactats en valencià i la resta, en castellà. El 83% de les persones participants enguany són dones.

El jurat de la present edició ha estat conformat per Victoria López, Carles Vera, Lola Seres i Agustín Zaragozá.