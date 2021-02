Connect on Linked in

L’actriu valenciana, que serà l’encarregada de coordinar les actuacions de commemoració del naixement d’aquesta figura clau de la cinematografia espanyola

L’actriu valenciana Rosana Pastor serà la comissionada de l’Any García-Berlanga, càrrec des del qual s’encarregarà d’impulsar i coordinar les diferents activitats que es desenvoluparan al llarg de 2021 en commemoració del centenari del naixement del cineasta Luis García-Berlanga.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, s’ha reunit al Palau amb José Luis García-Berlanga, fill del cineasta, i amb l’actriu valenciana, que, al final de la trobada, ha expressat la seua “il·lusió” per la comesa encarregada.

Per part seua, José Luis García-Berlanga, que, com a representant de la família, també participarà l’any García-Berlanga, ha ressaltat la importància de “posar a la disposició del públic” el llegat del cineasta, per a acostar-lo a les generacions més joves.

Luis García-Berlanga, nascut a València el 12 de juny de 1921 i mort a la seua casa de Somosaguas en 2010, va ser un dels protagonistes més destacats del cinema espanyol del segle XX, com a guionista i com a director d’algunes de les pel·lícules més celebrades pel públic i per la crítica durant els més de cinquanta anys al llarg dels quals es va desenvolupar la seua carrera artística, tal com recorda el decret aprovat pel Consell el passat 8 de gener en el qual es declara 2021 Any García-Berlanga.