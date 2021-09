Rugby, inclusió i diversitat es donen cita a Cullera

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Com a ciutat que aposta per la integració social i dins del programa europeu Erasmus+ Sports, Cullera acull una nova edició del Festival Internacional de Rugbi Inclusiu.

Un esdeveniment que compleix amb un doble objectiu: fomentar que persones amb i sense discapacitat practiquen esport junts i a més sense diferències per sexe.

Del 3 al 5 de setembre la ciutat serà la seu d’aquest torneig internacional impulsat per Trust Rugby International en col·laboració amb l’Ajuntament de la ciutat i que també compta amb la participació de l’Associació Espurna i del voluntariat del Club Rugby Cullera.

Aquesta quarta edició del festival compta amb la participació de sis equips procedents de diferents punts d’Espanya, ja que enguany, a causa de les restriccions sanitàries, no hi haurà grups internacionals.

El Festival compta amb un extens programa d’activitats amb un caràcter més social que esportiu, ja que la seua principal finalitat és que totes i tots els participants puguen sentir-se part d’una comunitat més gran.

D’aquesta manera el matí del festival estarà dedicat a diferents activitats esportives a la platja, basades sobretot en esports aquàtics. A la vesprada, serà el moment dels partits.

El regidor d’Esports, Javier Cerveró, ha recordat que “per a Cullera és una satisfacció ser la seu de la quarta edició d’aquest festival perquè es posiciona una vegada més com a altaveu per a transmetre valors d’inclusió tant en el món de l’esport com fora d’ell”.

Per la seua part, l’alcalde Jordi Mayor ha senyalat la importància de la integració de les persones dins del seu full de ruta polític i ha assegurat que aquest torneig de rugby inclusiu és “un premi a la tradició del rugby de Cullera”.

Des de 2020 el Festival està inclòs en el projecte *VARIED cofinançat per la Unió Europea dins del pla ERASMUS+. L’Ajuntament de Cullera lidera aquesta iniciativa internacional, finançada amb 200.000 euros per fons europeus, l’objectiu principal dels quals és impulsar i implantar el rugbi inclusiu de la localitat en altres països com Itàlia, França, Bulgària i Àustria.