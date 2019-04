Russafa Escènica presenta al Centre del Carme la seua programació ‘OUT: innovació i creació’

Print This Post

El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha assistit a la presentació de Russafa OUT, dins de la IX edició del festival de tardor Russafa Escènica, que tindrà com a lema ‘Espanya’.

El Centre del Carme Cultura Contemporània serà seu, del 30 de setembre al 6 d’octubre, de Russafa OUT, una aposta per la innovació, l’experimentació de nous llenguatges escènics i l’obertura i modernització del festival.

Després de la gran acollida d’aquest nou pilar del festival en la passada edició, Russafa Escènica torna a eixir del barri de Russafa per a envair sales, espais i carrers de la ciutat de València.

El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha manifestat que “un dels objectius que ens marquem en aquesta nova etapa del Consorci de Museus i del Centre del Carme com a espai dedicat a la cultura contemporània va ser posar les institucions al servei de la cultura i no al revés”.

Ha afegit que “propostes com Russafa OUT, amb la participació de diverses institucions valencianes, o Graners de Creació, residències en què també col·laborem a través del nostre programa ‘Cultura Resident’, contribueixen a aconseguir aquest objectiu, obrint els espais públics a una proposta que sorgeix de l’entramat artístic i que s’ha consolidat dins de l’oferta cultural de la ciutat de València, com una invitació a la innovació i a l’experimentació artística en l’àmbit de la creació escènica”.

“Des del Centre del Carme la nostra intenció és que el públic accedisca a la cultura com a part dels seus hàbits quotidians i entre en els museus i centres d’art amb la llibertat de sentir l’espai com a propi i, de la mateixa manera, que els i les artistes troben un lloc per a desenvolupar i comunicar la seua creació”, ha explicat Pérez Pont.

Russafa Escènica torna a dividir-se en dos blocs en la seua IX edició, ‘Espanya’: Russafa IN i Russafa OUT, depenent de si la programació es desenvolupa dins o fora del barri de Russafa. Aquesta segona part de Russafa Escènica, del 30 de setembre al 6 d’octubre, tindrà com a punt de trobada diversos centres culturals de referència a València i desvela ara la seua proposta de continguts.

Gràcies a la bona resposta del públic assistent a Russafa OUT, enguany repeteixen els Parcs, el Jardí Escènic, el Planter Escènic i el Parterre -seguint amb l’argot ja habitual en el festival-.

Els parcs són propostes de sala i de carrer de companyies nacionals i internacionals que investiguen sobre nous llenguatges escènics. Enguany, el festival programarà cinc parcs que es desenvoluparan al Teatre Principal; La Mutant; el Centre Cultural La Nau, de la Universitat de València, el MuVIM i la sala OFF Valencia.

El Jardí Escènic es desenvolupa íntegrament al Centre del Carme Cultura Contemporània amb la col·laboració del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Es tracta d’un conjunt de 6 micropropostes, d’entre 5 i 10 minuts, que els visitants poden veure traçant el seu propi recorregut.

Completen la programació, d’una banda, el Planter Escènic, amb el suport de la Fundació SGAE, amb dues lectures dramatitzades creades per dramaturgs/gues de la Comunitat Valenciana. I, d’altra banda, el Parterre, una sèrie de tallers inclusius plàstics i escènics que són possibles gràcies a la col·laboració de la Fundació Bancaixa, el treball d’investigació artística del qual s’exposarà en una mostra final oberta en la seu de la Fundació.

Com a novetat, s’hi introdueix una proposta dins de la programació OUT: ‘El Granero’, la producció d’una companyia valenciana que rep una residència per part del festival. ‘El Granero’ sorgeix de la xarxa de Graners de Creació 2019/2021 i es podrà veure a La Rambleta.

A més, com a tret d’eixida, l’Institut Valencià de Cultura presentarà una producció pròpia en la festa d’inauguració del festival al Centre del Carme. I, com a colofó final, Russafa Escènica tancarà la seua IX edició amb un concert al Palau de la Música de València.

Cal recordar que les activitats paral·leles s’estendran al llarg dels dos blocs del festival, tant en el bloc IN com en el bloc OUT.

L’equip de Russafa Escènica considera que el lema d’aquesta edició, ‘Espanya’, generarà espais de comprensió i de debat en un moment i context en què la identitat nacional està en el focus social i mediàtic.

Les xifres de la passada edició freguen els 8.500 assistents i el festival ha tornat a ser triat per l’Observatori de la Cultura de la Fundació Contemporània com una de les millors propostes culturals valencianes.