Russafa llueix quatre nous murals per visibilitzar els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Les temàtiques dels murals giren al voltant de l’educació, la salut, la cultura i la ciutat sostenible

“Russafa. Conten els murs “és un projecte de sensibilització desenvolupat per l’Associació Jarit al barri de Russafa i finançat per l’Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració. La temàtica del projecte gira al voltant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 i a les reivindicacions dels col·lectius socials locals. Des del mes de maig, els artistes La Nena Wapa, Víctor Visa, Carmen García Gordillo i Soma han realitzat pintures murals en els espais públics del barri.

Este projecte vol visibilitzar el treball de moltes organitzacions socials per al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Consolida una col·laboració entre moviments socials i artistes muralistes, creant així sinèrgies creatives que donen com a fruit quatre pintures murals en els espais públics del barri de Russafa a l’entorn del Parc Central. En ells es reflexiona sobre temàtiques d’actualitat que des de Jarit consideren essencials i que volen commoure i involucrar la ciutadania valenciana en este procés a través de l’art, que és el llenguatge més universal i sensibilitzador.

Les associacions que han col·laborat són: València Saludable, AMPA Balmes, Plataforma per Russafa, Russafa Veïnal, AIAD i Russafa Cultura Viva. Els artistes que han participat són: La Nena Wapa, Víctor Visa, Carmen García Gordillo i Soma.

Este matí Jarit ha organitzat una visita pels murals, en què ha participat la regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Maite Ibáñez, els xiquets i xiquetes de l’Escola d’Estiu del CEIP Jaume Balmes que gestiona Jarit amb l’AMPA del centre, artistes dels murals i gent de les associacions. En acabar la visita, Ibáñez ha explicat que “en l’Ajuntament de València estem compromesos amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, a més de amb la divulgació del seu contingut”. Per a això, “l’art urbà és una eina excel·lent per apropar els ODS a la població, sensibilitzar i conscienciar-la”.

La coordinadora artística del projecte, Karina Vagradova, explica que “ha sigut molt enriquidor per al nostre equip treballar-hi, esperem que la gent de Russafa i els visitants també gaudisquen d’esta mostra d’art públic tan cridanera, que a més de ser de fàcil accés, aporta alegria, color, una extraordinària vivacitat i un valor estètic al barri. I alhora ens fa conscients de la importància dels temes que tracta. Mentre es pintaven els murals, moltes persones, majors, joves, xiquets i xiquetes s’acostaven meravellats, es feien les fotos amb les obres, felicitaven els artistes i ens preguntaven que per quan més murals per ací”.

El coordinador general de Jarit, Emili Sánchez, afegeix que “volem agrair a totes i tots els participants d’este projecte el treball realitzat. Els nostres especials agraïments al Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració, pel finançament i el treball de suport a la gestió de la logística i permisos dels murs; al Servei de Manteniment de Infraestructures i el de Mobilitat, per la cessió del mur del Pont de Giorgeta; al Consorci de Parc Central i ADIF, per la cessió dels murs per a les pintures murals al carrer Filipines; a Ventura Font, Restaurant VR – Russafa, C / Cuba 60, per la cessió particular del mur del Parc Granero”.

Les temàtiques dels murals són: educació, salut i benestar, cultura i ciutat sostenible.

El mural sobre la salut i el benestar (Objectiu 3) es troba en el mur circumdant de Parc Central (C / Filipines amb C / Puerto Rico) i ha estat elaborat per l’artista La Nena Wapa. Ha sigut realitzat amb la col·laboració de l’associació València Saludable. El mural “Consells de salut del teu barri” vol transmetre que un dels aprenentatges més importants dels últims dos anys és que estem molt més conscienciats de l’enorme valor de la cosa pública, de la necessitat d’una sanitat pública de qualitat, forta, per tots i totes. Però també és molt important que nosaltres mateixos ens cuidem dia a dia, no delegant-lo tot als professionals de la sanitat, hospitals i farmàcies.

El mural sobre l’educació (Objectiu 4), realitzat per l’artista Víctor Visa, es troba al carrer Filipines amb el carrer Buenos Aires. la intervenció urbana incideix en la importància de l’educació i dels valors de l’escola pública. En esta proposta participa l’Associació de Mares i Pares de l’escola Jaime Balmes de Russafa, que incideix que “l’Escola Pública és pluralitat, és família, és comunitat, és inclusió i és essencial”.

El mural sobre la ciutat sostenible (Objectius 11, 13, 15) està situat al Parc de Manuel Granero, i en la seua realització ha col·laborat l’associació Plataforma per Russafa. L’artista és Carmen García Gordillo. La temàtica gira entorn de l’ecologia, la biodiversitat i la sostenibilitat urbana. Posa en el punt de mira la situació actual del Parc de Manuel Granero, les reivindicacions veïnals per la seua millora i les esperances que projecta el veïnat en ell. Ens parla de la importància de cuidar les arrels, les dels arbres i les nostres pròpies, reivindica el parc més verd i la naturalesa lliure de formigó. La imatge central del mural és el Ginkgo Biloba, possiblement l’arbre més antic del món i tot un símbol d’este petit oasi urbà.

Finalment, el mural “Espais públics per a la cultura comunitària” (Objectiu 11) està situat al pont de Giorgeta, davant del Parc Central. L’artista és Marc Peris (Soma). Esta intervenció reivindica la cultura per a totes i tots, cultura més accessible, inclusiva i participativa, així com espais públics per a la cultura popular i comunitària.

També s’estan preparant les visites guiades virtuals on es facilitarà tota la informació sobre les propostes, fotografies i vídeos del procés, a les quals es podrà accedir en línia des de les web de Jarit www.jarit.org i de Russafa Cultura Viva russafaculturaviva.org