Ruta Bernardina 2020 La Ribera

La Ruta Bernandina s’inicia en 2012 gràcies als ajuntaments d’Alzira i Carlet en conjunt amb els confrares de Sants Patrons de les dues poblacions



La Comissió Bernandina la formen representants d’aquestes entitats a més de representants de Benimodo, Guadassuar i Alcúdia , Mancomunitat Ribera Alta i Fundació La Caixa de Carlet



Tots els anys es commemora els principals llocs on van viure i van morir els Sants Bernat,Maria i Gracia i els màrtirs d’Alzira



La ruta comença a primera hora del matí en l’Ermita de Sant Bernat en Carlet lloc on la història diu que van nàixer els germans , un camí que arriba fins a l’església de l’Asunció



Continua cap a Benimodo, l’Alcúdia i Guadassuar fins a la plaça del Ravalet

El descans per a menjar es fa ja dins de la població d’Alzira i el camí continua fins als Casalicis dels Sants Patrons , per arribar quasi entrada la nit a l’església de Santa Catalina on es troben les imatges dels Sants Patrons



La ruta Bernardina és sense dubte una meravellosa forma conéixer més els pobles de la comarca de la Ribera i la seua història