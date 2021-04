Sabine Meyer i l’OV esgoten les entrades a València per a escoltar el jazzístic concert per a clarinet d’Aaron Copland

La clarinetista alemanya Sabine Meyertornarà a actuar amb l’Orquestra de València (OV) per a interpretar, sota la direcció de Guillermo García Calvo, el Concert per a clarinet d’Aaron Copland. Este concert,de l’abonament del Palau de la Música, se celebrarà demà, divendres a les 19.30 hores, a l’Auditori de Les Arts.

La regidora de Cultura i presidenta del Palau, Gloria Tello, ha destacat la presència de Meyer en l’abonament, que ha esgotat les entrades, ja que “treballem perquè col·laboren amb l’Orquestra de València solistes internacionals de la qualitat de Sabine Meyer, que sens dubte eleven el seu prestigi”. Però és que a més, ha afegit la regidora, “susciten una gran expectació no sols entre els nostres abonats, sinó també en els alumnes dels conservatoris i en els músics del món de les societats musicals”.

Sabine Meyer va començar la seua carrera en l’Orquestra de la Ràdio de Baviera i va seguir com a primer clarinet de la Filharmònica de Berlín, lloc que va abandonar per a treballar exclusivament com a solista. Ha treballat com a solista amb orquestres com les filharmòniques de Viena, Londres i Berlín entre d’altres. Treballa habitualment en l’àmbit de la música de cambra col·laborant amb Heinrich Schiff, Gidon Kremer, Leif Ove Andsnes, Fazil Say, Quartet Modigliani, Quartet de Tòquio o Quartet Schumann. Ha estat distingida amb el Niedersachen Prize, Brahms Prize per l’Associació Brahms de Schlewig Holstein (2001).

D’altra banda, des de la temporada 2017-2018 Guillermo García Calvo és Generalmusikdirektor del Theater Chemnitz (Alemanya) i director titular de la Robert-Schumann-Philharmonie i, des de 2020, director musical del Teatre de la Zarzuela. Col·labora amb la Wiener Staatsoper, on ha dirigit més de dos-cents representacions i mig centenar de títols operístics. Gaudix d’una trajectòria simfònica al capdavant de les principals orquestres nacionals i internacionals.

L’Orquestra de València i Guillermo García Calvo interpretaran també la Simfonia en do major de George Bizet.