SAE celebra que el programa de donació i transplantament comence a recuperar el ritme de la seua activitat

Aquesta setmana es commemoren dues cites imprescindibles en una de les àrees sanitàries essencials del nostre Sistema Nacional de Salut: la donació i el trasplantament d’òrgans; demà, 3 de juny, se celebra el Dia Nacional del Donant d’Òrgans i Teixits, i el pròxim dia 6, a tot el món es ret homenatge als pacients trasplantats.

Enguany, el Sindicat de Tècnics d’Infermeria (SAE) se suma a aquests dies aplaudint que, a poc a poc, l’activitat en aquest camp vaja recuperant el seu ritme habitual previ a la pandèmia, ja que aquesta parcel·la assistencial també s’ha vist afectada pel Covid-19: d’una mitjana de 7,2 donants i 16,1 trasplantaments diaris, les xifres van baixar a 1,9 i 4, respectivament.

Però ara que els hospitals han recuperat la seua normalitat i les UCIs han començat a acollir pacients amb diverses patologies, és el moment que tots ens conscienciem perquè el nostre sistema de donació i trasplantament continue sent un exemple mundial.

“Des de SAE aportarem el nostre granet d’arena amb la celebració del XXXI Congrés Nacional de Tècnics en Cures d’Infermeria (TCE) i Tècnics en Emergències Sanitàries (TES), que girarà entorn de la donació i la vida dels pacients trasplantats, i que, a causa de la crisi sanitària, ens hem vist obligats a posposar fins l’any vinent. Durant aquesta cita volem analitzar el paper que tant els TCE com els TES juguen en la detecció de possibles donants a causa de la seua posició en els equips sanitaris, que els situa al costat del pacient en els últims moments de la seua vida. Per això, a més de afrontar la seua labor assistencial entorn dels pacients trasplantats, durant aquesta cita formativa, que celebrarem a Sevilla, abordarem les eines i actuacions més idònies per a acostar-nos als possibles donants i contribuir així a aconseguir l’objectiu proposat per l’Organització Nacional de Trasplantaments: aconseguir els 50 donants p.m.p. i superar els 5.500 trasplantaments l’any 2022”, explica Daniel Torres, secretari d’acció social i formació de SAE.