SAE EXIGEIX MESURES PER A PODER GARANTIR LA SALUT DE TOTS

SAE reivindica dotacions adequades i coordinades de recursos humans i materials

Madrid, 6 d’abril de 2020.- La celebració del Dia Mundial de la Salut cobra especial rellevància aquest any 2020 a causa de l’encomiable treball que els professionals sanitaris estan realitzant per a garantir la salut, en moltes ocasions posant en risc la seua, dels pacients i usuaris d’hospitals i centres sociosanitaris.



Enguany, l’Organització Mundial de la Salut, amb motiu de l’Any Internacional del Personal d’Infermeria, ha volgut dedicar aquest dia a posar en relleu el treball que aquests equips de professionals, dels quals formen part els Tècnics en Cures d’Infermeria, realitzen en l’atenció al pacient. Des del Sindicat de Tècnics d’Infermeria ens sumem a aquest reconeixement i, per descomptat, el fem extensiu a tots aquells professionals sanitaris que durant aquest últim mes estan deixant-se la

pell vetlant per la salut de tots els ciutadans. I ho estan fent sense els Equips de Protecció Individual adequats perquè per damunt de la seua seguretat està la salut dels pacients.



Aquest exercici de responsabilitat i compromís professional és urgent que comencen a realitzar-ho els gestors sanitaris, que porten un mes jugant amb la seguretat dels seus professionals i posant en risc la seua vida: Hui hem de lamentar la defunció d’alguns companys i destacar que el nombre de professionals sanitaris contagiats per *coronavirus ascendeix a més de 16.000, una xifra que podria ser menor si hi haguera *EPIS i les proves de detecció es realitzaren a tot el personal sanitari.

“Per això, des de SAE volem aprofitar aquest dia per a tornar a reivindicar dotacions suficients i adequades de EPIS en tots els centres hospitalari i sociosanitaris i la realització de la prova a tots els professionals sanitaris. Nostra organització va presentar fa un parell de setmanes una denúncia davant el Fiscal General de l’Estat i les Inspeccions de Treball de les Comunitats Autònomes perquè investiguen les diferents situacions de desprotecció i mala organització que es repeteixen en tots els centres assistencials espanyols i comencen a buscar solucions urgents que permeten una dotació adequada i coordinada de recursos humans i materials”, explica Isabel Lozano, secretària de comunicació de SAE.