SAE exigix el compliment de les mesures de seguretat en les clíniques privades i la realització de PCR als sanitaris

El nombre de casos positius per Covid-19 que es coneix cada vegada és major gràcies a l’increment de proves PCR en les clíniques privades i als garbellats que s’estan duent a terme en la sanitat pública. No obstant això, les mesures de protecció tendeixen a desaparéixer en les clíniques privades, on els pacients passen per diferents taulells, fins i tot per la cafeteria, fins que els donen els resultats del seu PCR, que pot ser negativa o positiva, la qual cosa fa possible en aquest cas la contaminació de diferents zones del centre i el contagi d’altres usuaris o professionals.

Així mateix, en la sanitat pública, la falta de recursos econòmics, ens enfronta al perill que suposa l’escassetat de proves, de manera que si un professional dona positiu en una primera PCR i els símptomes van desapareixent fins a convertir-li en asimptomàtic, en set dies, sense una segona PCR, ha d’incorporar-se al seu lloc de treball, posant en risc als seus companys i pacients.

“El nombre de baixes per Covid entre el personal sanitari no deixa de créixer, minvant les ja de per si mateix insuficients plantilles, a més hem d’aguantar acusacions sobre la nostra implicació en els contagis, quan moltes conselleries no estan realitzant les PCR necessàries als professionals, ni tan sols després de comunicar un contacte directe amb un positiu. Els professionals sanitaris estem cansats física i mentalment i

observem diàriament un descontrol manifest en múltiples actuacions, tant dins de l’àmbit sanitari, com fora. Per això, des de SAE exigim als responsables sanitaris del Govern i als consellers autonòmics que propicien actuacions i protocols que permeten controlar de manera efectiva i eficaç el virus i la seua transmissió.

La irresponsabilitat per part d’alguns gestors sanitaris així com aquelles que observem entre alguns ciutadans, està minant la nostra motivació i ens desespera. Tots hem de comprometre’ns amb la salut i l’única manera de fer-ho és invertint en els processos necessaris per a controlar la propagació de la Covid-19 i establint les actuacions necessàries per a cuidar als professionals”, explica Isabel Lozano, secretària de comunicació de SAE.