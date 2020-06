SAE informa sobre els signes del melanoma i demana major conscienciació a la població

Connect on Linked in

Des del Sindicat de Tècnics d’Infermeria (SAE) ens sumem a aquest Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell amb la distribució en els centres assistencials de tota Espanya d’un cartell informatiu en el qual recollim els principals signes de detecció d’un melanoma, la forma més perillosa de càncer de pell.

El primer pas per a aconseguir un diagnòstic precoç és la autoexploració de la pell per a comprovar que en la lesió no existeixen asimetries, vores irregulars o color desigual, i que la grandària no és superior a 6 mm; així mateix, cal vigilar possibles canvis de grandària, forma, color i relleu, i l’aparició de símptomes com a picor, dolor, sagnat…

En 2018, 982 persones van morir al nostre país per un melanoma maligne de pell i, segons l’últim informe de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica, Les xifres del càncer a Espanya 2020, s’estima que enguany el nombre de nous casos de melanoma ascendisca a 6.179, sent un dels tumors la incidència dels quals més està augmentant en occident degut, probablement, a una major exposició solar.