Sagunt a Escena estrena ‘InCovidsació en Do Major’ de Sol Picó al teatre Romà

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Serà el dimecres 5 d’agost a les 22.30 hores



– ‘InCovisació en Do Major’ és una col·laboració de Sol Picó amb Jesús Salvador ‘Chapi’

Sagunt a Escena, el festival de l’Institut Valencià de Cultura, comença les actuacions al teatre Romà amb un espectacle inèdit que s’estrena amb caràcter absolut. Es tracta de l’obra ‘InCovidsació en Do Major’, un espectacle creat per Sol Picó amb Jesús Salvador ‘Chapi’.

Després de la sinergia que es va establir en el seu últim treball, la producció de l’IVC ‘Animal de séquia’, la ballarina Sol Picó i Jesús Salvador ‘Chapi’ s’uneixen de nou per a crear ‘InCovidsació en Do Major’ un espectacle de dansa en què la improvisació, la repetició, el minimalisme i el concepte víric de la situació actual, així com la tendresa amb els nostres majors, el retrobament amb els nostres éssers més estimats i el desig de normalitzar d’alguna manera les relacions socials reten un homenatge a la societat en general. A més, l’espectacle compta amb la col·laboració especial de Carles Dénia.

Conformen la banda sonora peces del mateix J. S. Chapi, Steve Reich, T. Riley, M. Berbis i Carles Dénia. Quant als intèrprets, són Lorenza di Calogero, Alba Cerdeiriña Romero, Albert García Saurí, Rocío Gisbert Valor, Irene Maestre Serrano, Luis Martínez Gea, Ruben Peinado Tomás, Alicia Reig Jover i Sol Picó.

Els músics de l’Ensemble d’Arts són Carlos Apellániz en el piano, Rubén de la Rosa en la trompeta, Jenny Guerra en la viola, Miguel Berbis en l’electrònica i Carles Salvador en la percussió amb la col·laboració especial de Carles Dénia en la veu i la guitarra.

Coreògrafa i ballarina resident a Barcelona, Sol Picó coneix la dansa clàssica, l’espanyola i la contemporània, tres disciplines que es poden sentir en el seu treball coreogràfic, encara que emmarcades en l’expressió més contemporània de la dansa. Va formar la seua pròpia companyia el 1993 amb la qual ha desenvolupat el seu segell personalíssim.

Ha fet incursions al món del teatre i de l’audiovisual i té nombrosos premis Max pels seus treballs, a més de ser Premi Nacional de Dansa de la Generalitat de Catalunya el 2004 i Premi Nacional de Dansa el 2016, atorgat pel Ministeri de Cultura.