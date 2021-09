Sagunt, Canet, Cullera, Gandia i Oliva acompanyen a València Turisme en la Fira Expovacaciones de Bilbao

Connect on Linked in

El certamen se celebrarà de l’1 al 3 d’octubre en el BEC de Barakaldo

Els municipis de Sagunt, Canet d’En Berenguer, Cullera, Gandia i Oliva acudiran com coexpositors de València Turisme a la fira Expovacaciones que se celebrarà de l’1 al 3 d’octubre al Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo, en l’estand de la Comunitat Valenciana i en col·laboració amb Turisme CV.





Així, un total de sis expositors donaran a conèixer tota l’oferta turística de la província de València en el certamen, dirigit al públic general i en el qual estaran representats també destinacions nacionals, agències de viatges, majoristes i organismes oficials, a més de companyies relacionades amb l’allotjament, el transport i els serveis de turisme actiu, rural, cultural i gastronòmic, entre altres.



L’objectiu és presentar les opcions turístiques que la província ofereix actualment als seus visitants, de cara a la selecció de pròximes destinacions per a escapades de tardor, festius, vacances de Nadal o, fins i tot, per a viatges del pròxim any, ja que el mercat basc es caracteritza per la seua fidelitat a la destinació i a la província de València és important per a les zones costaneres.



L’última edició d’Expovacaciones es va celebrar al maig de 2019, amb la participació de més de 69.000 assistents, mentre que l’edició 2020 es va suspendre a causa de la pandèmia.