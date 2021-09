S´alça el tancament nocturn de les platges a Cullera

Connect on Linked in

Davant l’evolució en les últimes setmanes de la incidència acumulada per contagis de COVID-19 a Cullera, l’Ajuntament ha decidit reobrir l’accés a les platges del municipi des de les 00.30 hores i fins a les 8:00h.



Queda per tant permés l’accés, permanència i circulació en totes les platges de Cullera a partir de les 00.30 hores del 7 de setembre de 2021.



Cal recordar que la responsabilitat de cadascun així com la vacunació són les grans armes que ens permetran superar aquesta pandèmia i per tant, poder tornar a la normalitat.