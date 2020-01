Salut i joguines, els desitjos més sol·licitats per al dia de Reis

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Fins al moment Sánchez no ha pogut formar govern.

Espanya es troba a l’espera de formar govern, el partit socialista i unides podem ja han pactat i han manifestat quines són les seues propostes per a l’estat espanyol. Seran suficients perquè puguen formar govern? Ho comproven amb l’opinió pública.

Fins al moment, Sánchez no hi ha aconseguit la majoria absoluta amb 166 vots a favor, 165 en contra i 18 que s’hi han abstingut. La sessió d’investidura es reprendrà el dimarts 7 de gener, quan el candidat sols necessitarà majoria simple per poder governar el país. Grup Televisió seguirà informant-los.