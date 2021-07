Salut Pública certifica l’excel·lència de l’aigua d’Alcàntera de Xúquer, Càrcer, Cotes i Sellent

S’alcen les restriccions. L’aigua d’Alcàntera de Xúquer, Càrcer, Sellent i Cotes torna a ser completament apta per a tota mena de consums, aconseguint, a més, una qualificació d’‘Excel·lent’ per part dels Ajuntaments de la Mancomunitat Intermunicipal. Sobre aquest subministrament pesava, des de l’any 2019, una restricció del Centre de Salut Pública, catalogant-la com no apta per al consum de lactants, dones embarassades i preparats alimentosos per a lactants, per incomplir els paràmetres recomanats en l’apartat de ‘Nitrats’. Això ha quedat arrere. Després de dos anys de dur treball per part dels quatre ajuntaments de Càrcer, Alcàntera de Xúquer, Cotes i Sellent, l’aigua torna a ser completament apta per a tota mena de consums. A més, tot això, amb la tranquil·litat de saber que, durant aquest procés de renovació, el subministrament ha passat a ser completament ecològic, amb la instal·lació d’un mecanisme de plaques solars en el pou de la Molinera d’on provenen els recursos que es consumeixen en les quatre localitats per a garantir el seu funcionament sense cap mena d’impacte contaminant en el medi ambient i estalviant altes quantitats en energia. Però no sols es troben beneficis en el sector verd; també en l’econòmic, ja que el preu d’un metre cúbic d’aigua de l’aixeta en aquestes localitats ronda els 40 cèntims d’euros, mentre que la mateixa quantitat d’aigua embotellada s’adquireix per al voltant de 250 euros.

Estalvi, neteja i qualitat, tres qualitats que no ha dubtat a destacar l’alcalde de Càrcer, Pepe Botella, a l’hora de valorar la clara aposta del seu consistori per restablir la normalitat en el subministrament d’aigua potable en el municipi: “Tenim una aigua excel·lent, aprofitem-la. Beguem de l’aixeta. Reduïm l’ús d’aigua embotellada i així també disminuirem la quantitat de residus plàstics que emetem. És per salut, neteja i economia. La terra ens dóna recursos extraordinaris i des de l’Ajuntament de Càrcer, així com de les localitats veïnes d’Alcàntera de Xúquer, Cotes i Sellent, treballem per a portar-los de la millor manera als nostres veïns”.