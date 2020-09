Salut Pública es reuneix amb la comunitat educativa torrentina per a resoldre els dubtes que puguen sorgir derivades del Covid-19 l’inici de curs

Connect on Linked in

En la trobada, impulsat per Conselleria i l’Ajuntament de Torrent, han participat els directors i directores dels centres d’educació públics, concertats i privats, així com d’educació especial i la EPA locals

Aquest matí s’ha mantingut una trobada telemàtica, impulsat conjuntament per l’Ajuntament de Torrent i Salut Pública, en el qual han participat l’alcalde Jesús Ros; la regidora d’Educació, Patricia Sáez; la coordinadora Territorial de Salut Pública, Mar Canós; l’epidemiòloga Ana Bonell; pediatres del Centre de Salut de Torrent, i els directors i directores dels centres d’educació públics, concertats i privats, així com d’educació especial i la EPA (Escola d’Adults) de la ciutat, per a analitzar l’inici de curs i resoldre els dubtes davant possibles incidències que puguen sorgir derivades de la situació provocada pel Covid-19.

Protocols de seguretat



Des que es va iniciar el curs educatiu 2020 – 2021 de Torrent, l’alumnat ha tornat a les classes seguint els protocols i mesures de seguretat implantades per Conselleria i els plans de contingència propis de cada centre.



Entre les mesures per a garantir la seguretat de l’alumnat, el consistori va repartir a cada alumne i alumna un total de 25.000 màscares higièniques reutilitzables de tots els centres d’educació. Un altre dels punts forts ha sigut l’increment de les partides destinades a neteja en els centres, ampliant, entre altres, el servei de desinfecció i neteja enfront del Covid-19, consensuant les actuacions amb els propis col·legis. D’aquesta manera, s’ha augmentat en 250.000 € el pressupost de les tasques de neteja i desinfecció dels centres públics d’Educació Primària, que són els gestionats pel propi Ajuntament. Al mateix temps, s’ha modificat el contracte de neteja en cadascun dels patis dels col·legis de titularitat municipal per a intensificar la recollida i neteja diària de papereres en 20.000 € més, per a un total de 95.000 € per a aquest curs.

Igualment, des que va començar el període lectiu, la Policia Local ha sigut present en els accessos dels col·legis d’ensenyament bàsic des de les 7.30 h i fins a les 9.30 h perquè l’entrada siga controlada i més ordenada, garantint la seguretat i que es respecten els protocols preventius.