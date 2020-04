Salvador Illa, ministre de Sanitat: “Des de l’inici de la crisi s’han realitzat a Espanya 930.230 proves diagnòstiques PCR”

Connect on Linked in

El ministre de Sanitat ha ressaltat el paper dels professionals sanitaris en el tractament del COVID-19 i ha apostat per reforçar l’Atenció Primària



Salvador Illa s’ha referit als avanços en vacunes: “El Centre Nacional de Biotecnologia, del CSIC, treballa en dos projectes que ja estan en el llistat de candidats a vacunes contra el COVID-19 de l’OMS”

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat hui en la seua compareixença setmanal en la Comissió de Sanitat i Consum, un augment de la capacitat de realització de PCR a Espanya: “En les últimes tres setmanes, hem aconseguit passar de les 20.000 PCR diàries a entre 40.000 i 47.000, segons el consum estimat que ens proporcionen les comunitats autònomes”. Des de l’inici de la crisi i fins al dia 13 d’abril, la xifra total de PCR realitzes a Espanya és de 930.230.

“Aquest augment de capacitat ha sigut possible gràcies al treball realitzat per l’Institut de Salut Carles III, que ha validat 8 nous centres d’investigació i universitats, i ja són 13 centres validats per a fer PCR, així com a l’esforç de les CCAA”, ha subratllat Illa. A aquesta xifra cal sumar, els dos milions de test ràpids distribuïts ja en tot el territori i altres tres milions que s’entregaran en els pròxims dies.

El ministre de Sanitat ha posat l’accent que “les proves de PCR són la peça fonamental de l’estratègia diagnòstica, ací i en la resta de països” però ha aclarit que “de manera complementària, estem utilitzant els test de diagnòstic ràpid de detecció d’anticossos perquè amb el seu ús aconseguim ampliar la capacitat diagnòstica”.



Aquests test ràpids permeten garbellar els casos positius en col·lectius d’alta prevalença d’una forma ràpida i segura i, de manera global, s’aconsegueix augmentar la capacitat de diagnosticar a la ciutadania mitjançant PCR.

Salvador Illa ha ressaltat hui en el Congrés el treball realitzat pels professionals d’Atenció Primària durant la pandèmia: “S’han reorganitzat per a atendre els casos lleus en domicili i seguir activament per telèfon a les persones amb major vulnerabilitat, cuidant de la seua salut i evitant complicacions que requeriren ingressos”.

“A través de la seua labor –ha afegit- a més de tractar els casos lleus ha previngut l’empitjorament del COVID-19 i d’altres patologies, la qual cosa ha protegit la salut de les persones i ha previngut molts ingressos hospitalaris”. I, ha insistit: “És el nivell millor capacitat per a arribar de manera equitativa i preventiva a tota la població i ordenar de forma més eficient la coordinació dins de la Sanitat pública”. Per això, serà també important la seua labor per a eixir de la pandèmia.

Avanços en investigació científica

Respecte als avanços en investigació científica el ministre ha recordat que “és una qüestió prioritària per al Govern perquè som plenament conscients que la victòria definitiva sobre el virus vindrà de la seua mà”. Així, ha explicat que fins al moment l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha autoritzat 32 assajos clínics amb medicaments per a tractar a més de 26.000 persones en diferents hospitals de tot el territori. A més, la AEMPS forma part de l’assaig “Solidaritat” de l’OMS, que a tot el món tractarà a més de 100.000 pacients.



I, d’altra banda, aquest organisme ha classificat 42 estudis observacionals amb medicaments, és a dir, investigacions en les quals es recullen dades de salut dels pacients amb la finalitat d’analitzar l’ús, la seguretat o l’efectivitat dels medicaments en el context de l’assistència sanitària real, a temps real, i sense intervindre en la pràctica clínica.



A això s’uneix que, de manera conjunta amb el Ministeri de Ciència i a través de l’Institut de Salut Carles III, fins al moment ja s’han rebut més de 1.300 projectes que estan sent avaluats per a accedir al Fons COVID19. Durant l’última setmana s’han aprovat altres quatre projectes, amb el que ja sumen un total de 15 projectes en marxa per un import de 4,6 milions d’euros. Són projectes dirigits a trobar nous tractaments per a la prevenció en diferents fases de la malaltia, així com noves tècniques de diagnòstic per a afavorir la seua extensió massiva a tot el Sistema Nacional de Salut.



Salvador Illa s’ha detingut en la seua intervenció en els avanços que s’han produït a Espanya respecte a les vacunes: “El Centre Nacional de Biotecnologia, del CSIC, treballa en dos projectes que ja estan en el llistat de candidats a vacunes contra el COVID-19 de l’OMS; tots dos, que estan resultant prometedors en assajos amb animals, exploren dues vies diferents per a despertar una resposta immune que protegisca enfront de la infecció, la qual cosa augmenta la probabilitat d’arribar a tindre alguna d’elles en assajos clínics amb humans”.

Potenciar les fortaleses del SNS



El ministre de Sanitat ha fet una reflexió al final de la seua intervenció respecte a l’obligació d’aprendre d’aquesta crisi i aprofitar l’oportunitat de les lliçons apreses per a reforçar el Sistema Nacional de Salut en les següents fases. Així, ha assenyalat que és necessari potenciar fortaleses com la coordinació entre nivells, en funció de les necessitats en salut de la població, la integració del domicili dins de la xarxa d’atenció sanitària o l’ús de tecnologies per al seguiment no presencial dels pacients i de les famílies.



A més, ha subratllat, en aqueixa mateixa línia, l’educació per a la salut de la ciutadania o la necessària col·laboració sociosanitària, especialment en les persones més vulnerables.