Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Des d’ara s’amplien les possibilitats d’accés de les persones demandants

S’amplien les possibilitats d’accedir a habitatges de lloguer assequible a la ciutat de València. Ja és efectiu que tant les persones empadronades com aquelles que tenen residència efectiva en la ciutat, puguen sol·licitar-ho. Fins ara l’accés quedava restringit a les persones empadronades. La regidoria de Vivenda, liderada per Isabel Lozano, pretén començar a atorgar al setembre habitatges municipals, en la majoria dels casos recentment reformades, a les persones apuntades en este registre municipal dependent de la mateixa regidoria de Vivenda: https://bit.ly/33Af9At



La regidora de Vivenda, Isabel Lozano, ha posat en valor que “des de l’Ajuntament de València donem un impuls a l’assignació d’habitatges municipals per a lloguer assequible, que ara cobrirà un sector de la població que fins a este moment estava quedant fora de les polítiques públiques desenvolupades en esta matèria”. Així mateix, ha puntualitzat que “les persones que disposen d’ingressos estables cada mes (amb un mínim de 15.039,18 euros anuals) podran també beneficiar-se d’estos habitatges, el preu dels quals mai superarà el 25% dels seus ingressos i que tindrà com a preu màxim el límit establert en l’habitatge protegit de la Generalitat Valenciana”.



Gràcies a este canvi “podrem arribar a persones que, encara que tenen ingressos mensuals, no es poden permetre els pisos de lloguer de mercat lliure”, ha remarcat Lozano, qui ha insistit que la fi és “ajudar a persones en situació de vulnerabilitat”. El consistori valencià començarà repartint un lot de 20 habitatges de propietat municipal, recentment rehabilitades i en situació d’entrar a viure. Encara que la regidoria també contempla diferents fórmules i mètodes per a anar ampliant l’assignació d’habitatges dins d’este pla de foment del lloguer assequible, com és el pla Reviure, que permetrà incloure habitatge privat a esta mena de lloguer.



Al setembre s’obrirà el procediment per a les persones que vulguen accedir a l’adjudicació de vivendes municipals en règim de lloguer assequible. Així, a banda del registre general de necessitat de vivenda, n’hi haurà un procediment específic per accedir al lloguer assequible.



Per a apuntar-se en el registre de la regidoria de Vivenda hi ha dos mètodes: un des de la seu electrònica i un altre, de manera presencial, a través del registre general de l’Ajuntament de València. Pel que fa a la manera d’acreditar la residència efectiva, els i les interessades, conforme estableix l’article 13 de la Llei 19/2017 de 20 de desembre de renda valenciana d’inclusió, serà mitjançant l’assignació d’assistència mèdica en el municipi de València; inscripció com a demandant d’ocupació en el municipi de València o tenir persones descendents escolaritzades en el municipi de València.