S’analitzen les aigües residuals de la Pobla Llarga per detectar Covid-19

Davant els 4 casos de positius en Covid-19 publicats per la Conselleria de Sanitat el passat 17 d’agost, el regidor de Sanitat i Salut Salvador Àvila a contractat amb Tecvasa (empresa que gestiona el servei municipal d’aigües potables i clavegueram) dos analítiques de totes les aigües residuals de la Pobla Llarga per saber la càrrega vírica existent actualment al municipi de Covid-19.

“Des de que la Conselleria publica les dades a nivell municipal, hem estat molt de temps en zero contagis o sols una persona com el passat 10 d’agost, i veure quatre el passat dilluns ha fet que activarem una mesura més com és la d’analitzar les aigües residuals per tenir més informació de l’evolució de la pandèmia a la Pobla Llarga i poder així donar més i millor informació a la nostra població” comenta el regidor Àvila.

En el cas de detectar al coronavirus en les aigües residuals s’estudiarà fer analítiques per les distintes zones de la xarxa per intentar delimitar la zona afectada.