Sandra Gómez i Sergi Campillo, Vicealcaldes en el nou i esperat Govern de l’Ajuntament de València.

Després de més de 50 dies d’espera L’Ajuntament de València, arriba a l’esperat pacte i fa el repartiment de regidories entre els membres de PSPV i Compromís.



Un repartiment amb poques novetats, respecte a la darrera legislatura, no mes hi ha novetats en les que estaven representades per la corporació de Podem.



2 vicealcaldes i un repartiment de 5 regidories per a Compromís i 4 per a PSPV-PSOE , poques novetats en les àrees de Govern.



Sandra Gómez PSPV i Sergi Campillo seran els nou Vicealcaldes, després d’unes intenses negociacions.

Pere Fuset, tornara a estar al cap de Cultura Festiva i serà President de Junta Central Fallera de València.



Giussepe Grezzi, tindrà al davant 4 anys més, per continuar treballant per la sostenibilitat de València, el repte i objectiu més important i prioritari serà el de gestionar el funcionament de patinets i motos elèctriques.



Ramon Vilar, continuara al davant d’Hisenda, una de les regidores que potser millor ha funcionat els últims 4 anys, amb la baixada del deute fins a la meitat.



La nova representant de Benestar Social es Isabel Lozano, després de treballar durant 4 anys amb Igualtat i Polítiques inclusives afronta ara el nou repte deixat anteriorment per Consol Castillo.

Com a novetat en aquesta nova legislatura Aaron Cano, nou al Consistori al davant de Protecció Ciutadana un càrrec a mans de Anais Menzugatto, una de les regidories amb més treball al davant.



Un govern progressista, d’esquerres i que després de moltes negociacions acontenta per fi a les dues forces implicades.