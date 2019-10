Sanitat abordarà la prevenció i el tractament de l’obesitat amb una estratègia integral i ambiciosa

Print This Post

Sanidad abordarà la prevenció i el tractament de l’obesitat amb una estratègia integral i ambiciosa

La consellera ha inaugurat l’I Fòrum CEV sobre alimentació saludable, on ha defensat les polítiques de promoció de la salut

“Continuarem avançant cap a un model de sanitat que té en la prevenció i en la conscienciació social dues dels seus principals pilars”

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha avançat el desenvolupament d’un pla estratègic de prevenció i tractament de l’obesitat, “un problema que en la nostra comunitat llança xifres preocupants i que no se solucionaran amb mesures arbitràries ni simplistes, sinó amb una vertadera estratègia integral i ambiciosa”.

Així ho ha recordat durant la inauguració a València de l’I Fòrum CEV ‘Compromesos amb l’alimentació saludable’, celebrat en la seu de la Confederació Empresarial Valenciana, en la qual ha apostat per “continuar avançant cap a un model de sanitat que té en la prevenció i en la conscienciació social dues dels seus principals pilars”.

Acompanyada del president de la CEV, Salvador Navarro, i el president de la Comissió Cadena Agroalimentària de la institució, Rafael Juan, Barceló ha recordat que la Conselleria de Sanitat té en la promoció de la salut un dels seus eixos principals de treball.

“Amb el Pla Bé, per exemple, hem promogut hàbits de vida, entre altres alimentaris, que redunden en un major benestar tant a curt com a llarg termini. Hem estés la Xarxa Xarxa Salut en col·laboració amb els municipis de la Comunitat Valenciana, perquè les administracions col·laborem en aquest objectiu comú.

Barceló ha assegurat que “juntament amb la Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport, hem establit una guia perquè els menjadors escolars eduquen també en la salut a través d’una alimentació saludable i contribuïsquen així al creixement equilibrat dels nostres xiquets i joves”.

La Comunitat Valenciana, ha subratllat la consellera, és una terra privilegiada, i així ho va reconéixer la Unesco fa ja quasi una dècada, en incloure la dieta mediterrània com a patrimoni cultural immaterial de la Humanitat.

“No és només el patró alimentari amb més evidències científiques quant a efectes beneficiosos per a les persones, sinó que suposa també una manera de cuinar i consumir determinats aliments, unes determinades pràctiques agrícoles, la cria d’animals o la pesca, i una extraordinària cultura alimentària lligada a la socialització, a la trobada entre persones i a l’enfortiment de vincles socials”, ha indicat.

Barceló ha assegurat que el Consell treballa perquè la salut siga considerada un bé personal i social: “Volem deixar de pensar en un sistema que pivota sobre el concepte de malaltia i de curació, per a proposar un marc social en el qual la salut siga una variable a contemplar per tota la ciutadania, un valor que protegir i una oportunitat per al desenvolupament personal”.

En aqueixa línia, la titular de Sanitat ha destacat el fet que els ciutadans estiguen cada vegada més interessats en els productes que consumen en diferents aspectes, des de la seua qualitat gastronòmica, el seu origen o la seua comercialització, fins als efectes que tenen sobre la seua salut. Un creixent interés que es deu, principalment, “a la consciència que com a societat hem desenvolupat sobre el model d’alimentació, però també sobre models econòmics i, per descomptat, estils de vida saludable”.

Al seu judici, també ha crescut exponencialment l’interés de la ciutadania pel benestar personal, en general, i l’alimentació sana, en particular, la qual cosa ha fet sorgir empreses i col·lectius d’agricultura ecològica i de proximitat i ha diversificat la indústria de la nutrició.

Al seu torn, els ciutadans i ciutadanes van optant per comerços de venda i promoció de productes saludables, i fins i tot tota l’activitat derivada de la combinació entre alimentació i informàtica han experimentat un impuls extraordinari, segons la consellera.

Durant la trobada s’ha posat de manifest el compromís de les empreses agroalimentàries valencianes a l’hora de participar, juntament amb les autoritats, en la posada en marxa d’estratègies de nutrició i prevenció de l’obesitat com l’anunciada per la consellera.

Així, des de la confederació s’ha posat l’accent en la millora de la composició dels aliments i begudes i en les alternatives a l’ús d’additius, o en les regles ètiques per a la difusió de missatges publicitaris sobre aliments i begudes, sobretot pensant en la població infantil.

“Convertir-nos una societat més sana i conscient ens beneficia a tots, però també ens correspon a tots fomentar iniciatives que ens permeten aconseguir-ho”, ha conclòs la consellera.