Sanitat acabarà la vacunació en primera dosi de les persones de 70 a 74 anys la pròxima setmana

Totes les persones de 70 a 74 anys de la Comunitat Valenciana hauran rebut la setmana que ve almenys una dosi de la vacuna enfront de la COVID-19.

De fet, la Conselleria de Sanitat està citant a totes les persones d’este grup d’edat, de manera que la setmana que ve ja haurà finalitzat el procés d’immunització enfront del coronavirus del grup d’edat de 70 a 74 anys. En concret, serà la primera dosi per als quals estan sent vacunats amb Pfizer o Moderna, i la immunització completa per als quals reben la vacuna de Janssen.

En este sentit, les persones d’edats entre 70 i 72 anys estan sent citades en els grans espais de vacunació i estan rebent la cita via SMS. Quant a la població compresa en el grup d’edat de 73 i 74 anys, Sanitat està administrant la vacuna en els centres de salut i se’ls està citant via telefònica.

D’altra banda, a partir del dia 17 de maig, Sanitat iniciarà la vacunació de les persones que es troben en el grup d’edat entre 59 i 55 anys. Per a este grup de població, Sanitat té reservades en estos moments més de 100.000 dosi de vacunes.

Finalment, Sanitat recorda la importància que tots els ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana comproven que les dades que apareixen en la seua targeta SIP estiguen actualitzades.