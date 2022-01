Sanitat activa les baixes covid laborals “online”

Connect on Linked in

Sanitat activa un nou sistema per tal de desbloquejar el problema generat a causa de la gran demanda de baixes laborals causades per alt indici de contagis de coronavirus en les ultimes setmanes

L’administració acaba d’activar un sistema online per tal de proporcionar tant les altes com les baixes laborals de forma personal i automática a través de la pagina web de la generalitat per a totes que aquelles persones que hi hagen resultat positives a través dels tets d’antigens de farmacia o laboratori autoritzat

Per defecte, les baixes relacionades amb contagis de covid tindran una duració de 7 dies a comptar des de l’inici dels símptomes

L’alta serà automàtica passat aqueix temps excepte per a aquells pacients que encara presenten simptomatologia i requerisquen més dies de baixa laboral

En aquests casos, a través de la inspecció sanitària, el comunicat de baixa es comunicarà a l’INSS i d’aquest organisme, directament a les empreses