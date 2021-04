Sanitat administra 93.000 dosi contra la meningitis a adolescents en 2020

Connect on Linked in

Durant la temporada 2019-2020 es va registrar en la Comunitat Valenciana una important disminució (63,8%) de casos respecte a la temporada anterior

En 2019 es va reemplaçar la vacuna enfront del meningococ C que s’administra a adolescents per una vacuna tetravalent que protegeix enfront dels serotips A, C, W e I

Malgrat les circumstàncies relacionades amb la pandèmia, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha continuat amb els programes de vacunació, incloent la vacunació enfront de la meningitis en l’adolescència. Així, durant l’any passat, es van administrar un total de 93.000 dosi de vacuna contra la meningitis, contribuint d’aquesta manera al control d’aquesta malaltia.

Aquestes dades s’han donat a conéixer amb motiu de la celebració del Dia Mundial contra la Meningitis el 24 d’abril.

Durant la temporada 2019-2020, en la Comunitat Valenciana, es van notificar 23 casos de meningitis, amb una taxa de 0,46 per 100.000 habitants, la qual cosa suposa una important disminució respecte a la temporada anterior en la qual es van registrar 36 casos i taxa de 0,7 per 100.000 habitants.

En concret, en la temporada 2019-2020 ha destacat el serogrup B (9 casos), seguit del serogrup W135 (2 casos) i el serogrup C (1 cas).

Vacunació antimeningocòccica conjugada tetravalent

Cal recordar que, en 2019 la Comissió de Salut Pública, òrgan dependent del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, va acordar modificar la vacunació infantil enfront de meningococ, reemplaçant la vacuna enfront del serotip C del meningococ que s’administra a adolescents per una vacuna tetravalent que protegeix enfront dels serotips A, C, W e I.

La decisió es va adoptar després de valorar un informe elaborat pel Comité Tècnic Assessor de Vacunacions a nivell nacional en el qual s’evidencia un augment dels casos de malaltia meningocòccica invasiva en les últimes temporades epidemiològiques, fonamentalment deguts als serogrups W, I i C.

La malaltia meningocòccica afecta fonamentalment a les edats extremes de la vida (xiquets xicotets i persones més majors), però és freqüent que la font d’infecció siga des de l’adolescència, edat en la qual és usual trobar portadors asimptomàtics del germen.

Per aquesta raó es va recomanar administrar una dosi de vacuna enfront de quatre dels serogrups (vacuna tetravalent conjugada enfront dels serogrups A, C, W e I), que causaven més malaltia i per als quals es disposa d’una vacuna que inclou tots els serotips i que ha demostrat una elevada efectivitat tant per a protegir la malaltia com per a evitar l’estat de portador.

D’aquesta manera, ens només es protegeix directament els adolescents vacunats, sinó que també es protegeix la resta de la població.